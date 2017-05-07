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apple'ın sesli asistanı siri hayat kurtardı

APPLE'IN SESLİ ASİSTANI SİRİ HAYAT KURTARDI

Amerika'da denizde mahsur kalan dört balıkçının hayatı Siri sayesinde kurtarıldı. Apple'ın sesli asistanı en zor anda balıkçıların imdadına koştu.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:03
Puan Ver : Apple'ın Sesli Asistanı Siri Hayat Kurtardı(7/10)4


Bildiğiniz gibi Apple'ın sesli asistanı Siri, iOS kullanıcılarına birçok konuda yardımcı olarak, işlerini kolaylaştırıyor. Bu yardım genellikle basit eylemlerde kullanılsa da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay Siri'nin kritik anlarda da çok faydalı olabileceğini gösterdi. Apple'ın sesli asistanı sayesinde Amerika'da denizde mahsur kalan balıkçıların hayatı kurtuldu.



Florida'da tekneyle denize açılan dört balıkçı, kısa süre sonra şiddetli dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı. Durum gittikçe ciddileşti ve sonunda tekne su almaya başladı. Bu noktada denizciler can yeleklerini giydiler ve yardım çağırmak için acil destek hattını aramaya çalıştılar. Ancak hem telefonlarının ekranları hem de parmakları sırılsıklam olduğu için bir türlü arama yapamadılar.



İşte bu noktada balıkçıların yardımını Apple'ın sesli asistanı koştu. iPhone 7 kullanan balıkçılardan biri Siri'den 911'i aramasını istedi. Sesli asistan bu talimatı hemen yerine getirdi ve bu sayede balıkçılar sahil güvenliğe ulaşmayı başardılar. Balıkçılar kısa süre sonra helikopterlerle kurtarıldı.








Etiketler: Apple  In  Sesli  Asistanı  Siri  Hayat  Kurtardı    haber

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