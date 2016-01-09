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apple'ın sd kart okuyucusu ortaya çıktı

APPLE'IN SD KART OKUYUCUSU ORTAYA ÇIKTI

Apple'ın yeni SD Kart Okuyucusu açığa çıktı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 10:09
Puan Ver : Apple'ın Sd Kart Okuyucusu Ortaya Çıktı(9/10)7


Apple'ın yeni SD Kart Okuyucusu açığa çıktı.



Apple, SD Kart Kamera Okuyucusunun yeni sürümünü Türkiye'de satışa sundu. Yeni Kart Okuyucusu kısa bir süre önce satışa sunulan 12,9 inç ekranlı iPad Pro ile kullanıldığında USB 3.0 desteği vermiş olacak.



USB 3.0 desteğinin sadece iPad Pro modeli için geçerli olduğunu diğer modellerin USB 2.0'ye destek verdiğinin altını çizelim. Okuyucuya SD kart takıldıktan sonra iPad; fotoğraflarınızı Anlar, Koleksiyonlar ve Yıllar olarak organize ediyor.



Fotoğraflar Uygulamasını otomatik olarak Okuyucu Organize ediyor. Ayrıca iCloud Fotoğraf Arşivi'ni kullanması durumunda, tam çözünürlüklü tüm Fotoğraflar ve Videolar iCloud'da güvenli bir şekilde saklanmış oluyor.



Böylelikle tüm Cihazlardaki Fotoğraflar Uygulamasına otomatik olarak eklenmiş oluyor. iCloud Fotoğraf Paylaşımı'nı kullanarak Fotoğrafları ve Videoları yalnızca seçtiğiniz Kişilerle paylaşmak da mümkün hâle gelmiş.



Lightning – SD Kartı Kamera Okuyucusu; USB 3'e kadarki hızları, JPEG ve RAW dâhil Standart fotoğraf biçimlerini ve H.264 ve MPEG-4 dâhil SD ve HD video biçimlerine de destek veriyor.



Şu anda Apple Online Store'dan satın alabileceğiniz Lightning -SD Kartı Kamera Okuyucusunun Türkiye'deki fiyatı ise 99 TL. Yeni SD Kart Okuyucuyu, App Store Mağazası üzerinden satın alabilirsiniz.



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