Apple'ın 2012 yılının 23 Ekim tarihinde tanıttığı iPad mini, 7.9 inçlik ekran boyutuyla birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise yeni nesil iPad'lere ilham kaynağı olan iPad mini için yolun sonu gelmiş gibi görünüyor.



Apple'ın 2012 yılının 23 Ekim tarihinde tanıttığı iPad mini, 7.9 inçlik ekran boyutuyla birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise yeni nesil iPad'lere ilham kaynağı olan iPad mini için yolun sonu gelmiş gibi görünüyor.Zira Apple iPad mini'nin satışlarını durdurmuş durumda. Şu an itibariyle iPad mini'yi online mağazalarında listelemeyen Apple, aynı zamanda karşılaştırma tablolarından da kaldırmış. Bu durum iPad mini'nin satışlarının durduğu anlamına geliyor.