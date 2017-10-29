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Apple'ın Mühendisi, Youtuber Kızı Yüzünden İşinden Kavuldu

APPLE'IN MÜHENDİSİ, YOUTUBER KIZI YÜZÜNDEN İŞİNDEN KAVULDU

Apple, iPhone X üzerinde çalışmış ve yaklaşık 4 yıldır şirkette çalışan mühendisini, Youtuber kızı Brooke Amelia Peterson'ın viral olan iPhone X videosu yüzünden işten kovdu.

Tarih : 29 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Apple'ın Mühendisi, Youtuber Kızı Yüzünden İşinden Kavuldu(10/10)6

iPhone X üzerinde çalışmış ve yaklaşık 4 yıldır Apple'da çalışan mühendisini, Youtuber kızı Brooke Amelia Peterson'ın viral olan iPhone X videosu yüzünden işinden oldu. iPhone X çıkmadan önce çekilmiş olan video babasını iş yerinde ziyaret eden Brooke Peterson tarafından çekilmiş amatör bir video fakat deneme için mühendis babanın kullandığı iPhone X'in de görüntülerini içeriyor.

APPLE CAMPUS İÇİNDE VİDEO ÇEKMEK YASAK

Söz konusu video Apple Campus içerisinde çekilmiş fakat Apple Campus'ün içerisinde de kamerayla çekim yapmaya genel olarak izin yok. Yani Youtuber Peterson teknoloji şirketleri için çok önemli olan gizliliği ihlal ederek babasının işinden kovulmasına neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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