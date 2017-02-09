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Apple'ın Merakla Beklenen 'uzay Üssü' İçin Geri Sayım
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apple'ın merakla beklenen 'uzay üssü' için geri sayım

APPLE'IN MERAKLA BEKLENEN 'UZAY ÜSSÜ' İÇİN GERİ SAYIM

Teknoloji devinin Cupertino kentinde inşa edilen ve birkaç ay içinde açılması beklenen yeni merkezi her anlamda sıradışı. Maliyeti 5 milyar doları bulacak merkez, 2011'de ölen şirketin kurucusu Steve Jobs'ın "detaycı" karakterini yansıtıyor.

Tarih : 09 Şubat 2017, 09:23
Puan Ver : Apple'ın Merakla Beklenen 'uzay Üssü' İçin Geri Sayım(8/10)7


2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın "Apple Kampüsü 2" adını verdiği,şirketin yeni merkez üssünün açılmasına resmi olmayan açıklamalara göre yalnızca birkaç ay kaldı.



"Anagemi" olarak da adlandırılan üssün, bahar aylarında bitirileceği ifade ediliyor.



2011 yılında, Jobs henüz hayatta iken mimari planları tamamlanan yapının 2015 yılında bitirilmesi öngörülüyordu.



Ancak "uzay üssü"ne benzetilen projenin 2 yıl gecikmesinde, belediyedeki onay sürecinin yanı sıra, Apple'ın ince eleyip sık dokuması da etkili oldu.



Öyle ki, ilk olarak inşaatı üstlenen iki firma proje devam ederken pes etti.



Öyle ki binanın inşaasında görev alanlardan bazıları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, yalnızca bir kapı kolunun tasarımının onayının 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.



Apple'ın inşaat firmalarına "çok sayıda" kural empoze ettiği, örneğin iç mimaride kullanılacak ahşap için 30 sayfalık bir rehber hazırlandığı söyleniyor.



Kampüsün iç mimarisinde çalışan işçiler, asansörlerde kullanılan kat düğmelerinin, iphone'ların "home" tuşuna benzediğini aktardı.



Bir inşaat yetkilisi ise tuvaletlerin tasarımının telefonun kendisini andırdığını söyledi.



"Apple Kampüsü 2"nin yangın yönetmeliklerine uygunluğunu denetleyen Santa Clara İtfaiye Departmanı yetkilisi, şirket yöneticileri ile yaptığı 15 toplantı sonrası, "Yangın işaretlerine daha önce hiç bu kadar vakit ayrıldığını görmemiştim" dedi.



Apple CEO'su Tim Cook, 21 Mart 2016 tarihinde bir lansman sırasında Apple Kampüsü 2'yi tanıtıyor.



 



kaynak:mynet








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