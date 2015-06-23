

Apple ilk çıkardığı iPad mini modelinin satışlarını sessiz sedasız durdurdu.



2012 yılında tanıtılan ve ilk ufak boyutlu iPad modeli olan iPad mini, o günden beri satıştaydı. Bu hafta itibariyle Apple mağazalarında ve Apple'ın çevrimiçi Alış veri ş Mağazasında iPad mini satışı yapılmıyor.



1024×768 çözünürlüğe sahip olan ilk iPad mini, retina ekrana sahip olmayan bir modeldi. Apple'ın ilk nesil iPad mini'sinin satıştan kalkmasıyla birlikte iPad mini, retina ekrana sahip olmayan son iOS cihazı olarak biliniyordu.



Ayrıca iPad mini, 32 bit'lik mimariyle çalışan son iPad modeli olarak da dikkat çekmişti. Apple, iPad mini'yi artık gözden çıkardı ve tedavülden kaldırmış oldu.



Ancak teknik sorunlar sebebiyle iPad mini'lerin değişimlerinin devam etmesi ve refurbished adı verilen; “Yenilenmiş iPad mini” modellerinin satışının devam edileceği de söylendi.



Apple'ın 2012 yılının 23 Ekim tarihinde tanıttığı iPad mini, 7.9 inçlik ekran boyutuyla birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise yeni nesil iPad'lere ilham kaynağı olan iPad mini için yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyor.



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