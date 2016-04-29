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apple'ın geliri 2003'ten beri ilk kez geriledi

APPLE'IN GELİRİ 2003'TEN BERİ İLK KEZ GERİLEDİ

Apple, 2016'nın ikinci çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri 2003 yılından beri ilk kez düşüş yaşadı. Bu düşüşün başlıca sebebi iPhone satışlarındaki azalma.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:40
Puan Ver : Apple'ın Geliri 2003'ten Beri İlk Kez Geriledi(9/10)8


Apple, 2016'nın ikinci çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri 2003 yılından beri ilk kez düşüş yaşadı. Bu düşüşün başlıca sebebi iPhone satışlarındaki azalma.



Yıllardır her geçen çeyrekte gelirini biraz daha arttıran Amerikalı teknoloji devi Apple'ın geliri yıllar sonra ilk kez düşüşe geçti. Bugün 2016'nın ikinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıklayan şirket, bu çeyrekteki toplam geliri 50.6 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakam Wall Street analistlerinin beklentilerini karşılayamadı. Aynı zamanda bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla daha düşük olması ile birlikte, şirketin geliri 2003 yılından beri ilk kez gerilemiş oldu.



13 yıldır üst üste gelen artışların ardından şok etkisi yaratan bu düşüşün bir numaralı nedeni iPhone satışlarındaki düşüş. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 61.2 milyon iPhone satan şirket, bu yıl aynı çeyrekte 51.2 milyon iPhone satabildi. Üstelik bu düşüş bir sonraki çeyreğe de yansıyacak gibi görünüyor. Analistlerin tahminlerine göre Apple'ın üçüncü çeyrekteki toplam geliri 41 milyar dolar ile 43 milyar dolar arasında bir yerde olacak. Şu ana kadar gelen sızıntılara göre iPhone 7'nin de yenilikçi bir cihaz olmadığını düşünürsek, Apple'ı zorlu bir yıl bekliyor diyebiliriz.



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