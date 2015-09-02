Dünyanın en büyük şirketi Apple'ın eski CEO'su John Sculley, yeni akıllı telefon markasından ve iki yeni Android'li modelini duyurdu. Obi Worldphone markasının SJ1.5 ve SF1 modellerinin detayları haberimizde.



1983 yılında Steve Jobs'ın Pepsi'den transfer ettiği ünlü CEO John Sculley, sahibi olduğu yeni şirketinin iki yeni Android'li modelini duyurdu. 2014 yılında kurulan Obi Worldphone şirketi, geçtiğimiz günlerde SF1.5 ve SF1 isimli iki yeni Android işletim sistemli akıllı telefon duyurdu.



Yukarıda yer alan görselde soldaki cihaz Sj1.5 olarak adlandırılan, sağdaki ise SF1 olarak adlandırılan model. Her iki telefon modelinde yenilikçi tasarımları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. SJ1.5 modeli 129 Dolar, SF1 modeli ise 199 Dolardan alıcılarla buluşacak. Cihazların tasarımına ve uygun fiyatına dikkat çeken firmanın tasarımcıları da tanıdık sayılır. Eski Beats tasarımcılarıyla çalışan Obi Worldphone, ilginç bir marka olacak gibi duruyor.



SF1 modelindeki 5 inç IPS ekran 1920 x 1080 çözünürlük sunuyor. Model Snapdragon 615 işlemciden güç alıyor. 2 GB RAM – 16 GB depolama ve 3 GB RAM – 32 GB depolama sunan iki versiyonu bulunuyor. Her iki modelde de 64 GB'a kadar destek veren microSD kart slotu yer alıyor. Dolby 7.1 ses sistemini destekleyen modelde çift SIM kart desteği ve 3000 mAh batarya yer almakta. SF1 modelinin arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 5 MP.



SJ1.5 modelinde ilk dikkat çeken nokta yalnızca 3G desteklemesi, 4G LTE desteğinin olmaması. Bu modelde 5 inç boyutunda 720 x 1280 çözünürlüklü bir ekran tercih edilmiş. 1.3 Ghz hızında 4 çekirdekli MediaTek işlemciden güç alan modelde 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. 32 GB'a kadar destek veren microSD kart girişine sahip olan SJ1.5 modelinde çift SIM kart desteği ve 3000 mAh batarya dikkat çekiyor. SJ1.5'te 8 MP arka, 5 MP ön kamera mevcut.



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