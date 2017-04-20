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apple'ın cam küpü kaldırılıyor

APPLE'IN CAM KÜPÜ KALDIRILIYOR

ABD'li teknoloji lideri Apple, Manhattan'da bulunan en popüler mağazasında değişikliğe gidiyor. Söz konusu mağaza tadilat ile genişletilecek ve bu sırada Apple ile özdeşleşen cam küp tasarım kaldırılacak. Sadece cam panellerin kaldırılması Apple'a 2 milyon dolara mal olacak.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:53
Puan Ver : Apple'ın Cam Küpü Kaldırılıyor(5/10)4


Apple denince akla gelen ilk görüntülerden biri de bu mağazadır. New York'un en popüler bölgelerinden biri olan Manhattan'da bulunan bu Apple Store, genellikle yeni bir iPhone satışa çıktığında önünde oluşan kuyruklarla popüler. Cam küp, aslında mağazanın girişi ve kapıdan girdikten sonra merdivenden aşağı inmek gerekiyor.



Fakat bu görüntü yakında tarih olmak üzere... Apple geçtiğimiz ay cam küpün kaldırılması için başvuru yaptı. Söz konusu başvuru geçtiğimiz günlerde onaylandı. Apple'ın bu popüler yapıyı kaldırmasının sebebi ise tadilat. Söz konusu mağaza büyüklüğünün 3 bin metrekareden 7 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor. Bu büyümeyle birlikte Apple'ın Beats 1 radyo istasyonuna yer ayırması bekleniyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Apple  In  Cam  Küpü  Kaldırılıyor    haber

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