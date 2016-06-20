Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği WWDC 2016'da tanıttığı Breathe uygulaması çalıntı mı? Uygulama geliştiricisi Ben Ezer, Apple'ın uygulamasını çaldığını iddia ediyor.



Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği WWDC 2016'da tanıttığı Breathe uygulaması çalıntı mı? Uygulama geliştiricisi Ben Ezer, Apple'ın uygulamasını çaldığını iddia ediyor.



Bildiğiniz gibi Apple birkaç gün önce geleneksel WWDC konferansının bu yılki ayağını düzenledi. Bu konferansta yeni cihazlar tanıtılmadı belki ama bir sürü yeni özellik ve uygulama tanıtıldı. Bu uygulamalardan biri de Breathe'di. Apple'ın watchOS işletim sistemi, yani akıllı saati için hazırladığı bu yeni uygulama, kullanıcıların direktifler doğrultusunda derin nefesler alıp vererek rahatlamasını sağlıyor.



Apple Watch sahipleri için son derece faydalı olabilecek bu yeni uygulama kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Ancak Ben Erez adlı bir uygulama geliştiricisinin iddiaları Breathe'in çalıntı olabileceğini ortaya çıkardı. Ben Erez, çok yakında Apple Watch kullanıcılarına sunulacak bu yeni uygulamanın fikrinin kendisinden çalındığını ve aynı işi yapan uygulamasının zaten uygulama mağazasında olduğunu açıkladı. Üstelik Ezer'in uygulamasının da adı Breath. Ezer'in uygulaması Nisan 2015'de App Store'e eklenmiş ve o günden beri 6500 indirmeye ulaşmış. Bu yüzden Ezer'in iddialarını destekleyecek önemli deliller var. Şimdi asıl merak edilen Apple'ın bu duruma nasıl yanıt vereceği.



