Apple'ın 5 milyar dolara mal olan ve “Uzay Gemisi” olarak adlandırılan yeni kampüsü, Nisan ayında resmen açılıyor.



Apple'ın 5 milyar dolara mal olan ve “Uzay Gemisi” olarak adlandırılan yeni kampüsü, Nisan ayında resmen açılıyor.



Projelendirmesi ve inşaatı yıllardır devam eden kampüse, dairesel formu nedeniyle Uzay Gemisi ismi takılmıştı. Ortasında ve çevresinde, çalışanlar için geniş dinlenme alanları ve yeşil alanlar barındıran Uzay Gemisi, 175 dönüm arazi üzerine kurulmuş durumda.



Apple'a göre, şirketin 12 bin çalışanı, altı aylık süreç içinde parça parça Uzay Gemisi'ne taşınacak. Bu sırada, kampüs dışarıdan ziyaretçilere de açık olacak. Şirket, inşaatı medyada gündem olan ve herkesin merak ettiği kampüsü halkın ziyaretine açarak, insanların merakını da gidermeyi hedefliyor.



Halk arasında Uzay Gemisi ismini alsa da yeni kampüsün resmi ismi Apple Park olacak. Nisan'dan sonra da ana binada ve çevresinde ufak inşaatların devam edeceği kampüs, sonbahar aylarında tam olarak bitmiş ve %100 kapasiteyle çalışıyor olacak. Apple yeni kampüsün elektrik enerjisini de tamamen temiz enerjiden sağlayacak.



Kampüste 10 bin metrekarelik bir spor salonu ve yaklaşık 4 kilometrelik yürüme/koşma pisti bulunacak. Böylece çalışanlar, sağlıklı yaşam için spor yapma imkanı bulacak.



Trafikteki otomobillerin tepesinde uyarı mesajları yazacak