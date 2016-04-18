

Apple'ın ilginç robotu Liam, şirkete ufak çaplı bir servet kazandırmaya başladı!







Apple'ın iPhone'ları "geri dönüştürmek" için kullandığı robot Liam, Cupertinolu firmanın şimdiden oldukça önemli bir tasarruf etmesine yardımcı oldu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bu geri dönüştürme projesi firmanın, normalde çöpe gidebilecek cihazlardaki materyalleri yeniden değerlendirebilmesi sayesinde milyonlarca dolarlık bir kazanım elde etmesini sağladı.







Firma yalnızca geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 28 milyon kg ağırlığında demir, cam, plastik, kobalt, nikel ve diğer materyalleri Apple Renew benzeri projeler kapsamında yeniden değerlendirdi. Diğer yandan, en büyük tasarruf geliri ise cihazlardaki altın ve bakır materyallerden elde edildi.







Business Insider'da yayınlanan haberde bu yıl geri dönüştürülecek olan yaklaşık 1000 kg'lık altın materyalin 40 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. 9to5Mac ise yine konuyla ilgili yaptığı tahminlerde yaklaşık 1 milyon 360 bin kg ağırlığındaki bakırın 6 milyon dolar gibi bir tasarruf sağladığına işaret ediyor.