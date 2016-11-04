Henüz 6 hafta önce iOS Güncellemesi yayınlayan Apple, titiz bir çalışma göstererek, ufak bir kusur için yeni bir güncelleme getirdi. iOS 10.1 güncellemesi şimdiden yayınlandı.



Henüz 6 hafta önce iOS Güncellemesi yayınlayan Apple, titiz bir çalışma göstererek, ufak bir kusur için yeni bir güncelleme getirdi. iOS 10.1 güncellemesi şimdiden yayınlandı.



Apple, bilişim dünyasında nadir bir uygulamayı gerçekleştirdi ve büyük güncellemeden sadece 6 hafta sonra, tek bir açığı kapatmak üzere yeni bir güncelleme yayınlandı. Yeni yazılım güncellemesi 10.1 ile Health uygulamasında karşılaşılan sorunlar yok edildi. Health uygulaması, büyük güncellemenin ardından kullanıcılara veri sağlayamıyor ve spor tutkunlarının epey canını sıkıyordu.



Eğer Apple iOS 10 kullanıcısı iseniz; Ayarlar/Genel/Yazılım Güncelleme imgesini tıklamanız yeterli. Güncelleme sadece 64 MB yer kapladığı için, eylem hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor.



Yukarıda bahsettiğimiz filler ile gereken güncellemeyi gerçekleştirmekte zorluk yaşadıysanız, iTunes uygulaması aracılığıyla gereken güncellemeyi elde edebilirsiniz.



Bu da soruna çözüm olmadıysa, App Store'da bulunan envai çeşit uygulamadan birinden, geçici olarak faydalanabilirsiniz.



Galeri: Transformers The Last Knight!