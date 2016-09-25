Araba dünyasına atılacağını daha önce belli eden Apple bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Başarısız Mercedes ve BMW görüşmelerinden sonra firma ingiliz araba devi McLaren Technologhy'i bünyesine katmaya hazırlanıyor.



Araba dünyasına atılacağını daha önce belli eden Apple bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Başarısız Mercedes ve BMW görüşmelerinden sonra firma ingiliz araba devi McLaren Technologhy'i bünyesine katmaya hazırlanıyor.







McLaren Tecnology'in Formula 1‘deki başarılı donanımının yanından model tasarımları olarak üst düzey segmente hitap etmesi Apple‘ın bu konudaki isteğini daha da artırıyor. Firma yetkilileri sürücüsüz araba ve araba teknolojilerinin üst seviyede tutmak için bu firmanın alt yapısından faydalanmak istiyor. Bu konuda daha önceBMW ve Mercedes ile görüşmüş ancak istediği sonucu alamamıştı. McLaren ise görüşmelerin olumlu gittiği ve piyasa değeri olan 1 buçuk milyar sterlini vermeye hazır olduğu belirtiliyor.



Özellikle akıllı telefon sektöründeki üst seviye cihazları ile piyasadaki 1 numaralı firma halinde gelen teknoloji devi araba sektörüne de atıldığında en üst marka olma arayışında olacak. Bu kapsamda piyasa politikası yapan firma daha önce bazı yazılım firmaları bünyesine katmıştı. Bakalım bu satın alma işlemi ne zaman resmiyete kavuşacak.



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