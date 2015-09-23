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apple'dan ilginç patent başvurusu!

APPLE'DAN İLGİNÇ PATENT BAŞVURUSU!

Tasarımı ile ön plana çıkan Apple ürünlerinde artık çok daha ilginç bir kulaklık girişi göreceğiz. Teknoloji devi Apple, şimdiye kadar yapılmış en ilginç patent başvurularından birini yaptı.

Tarih : 23 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Apple'dan İlginç Patent Başvurusu!(7/10)6


Akıllı telefon ve tablet bilgisayar sektörünün liderlerinden Apple, ilginç bir patent başvurusunda bulundu. Her yeni modelde daha ince cihazlarla karşımıza çıkan Apple, iPhone ve iPad modellerinde abartılı bir incelik seviyesine ulaştı. Ancak firmanın bununla yetinmediği ortaya çıktı. Apple Insider isimli internet sitesinde yer alan bir şemada Apple'ın yeni patent başvurusu olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı.



Aşağıdaki görsel, standart 3.5 mm kulaklık girişinin yenilenmiş bir versiyonu. Kulaklık girişinin ucundaki jakı incelten firmanın bu hamleyi sıradaki iPhone modeli için yaptığı düşünülüyor. Ancak söz konusu kulaklık girişi telefonun önündeki tek engel mi sorusu akıllara geliyor.



Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo firması R5 modelinde herhangi bir kulaklık girişine yer vermemiş onun yerine kullanıcıları micro USB'den 3.5 mm porta bir dönüştürücü kullanmaya mecbur bırakmıştı. Apple benzer bir soruna yer vermemek için böyle bir patent üzerinde çalışıyor olabilir. Eğer bu iddia doğruysa ve iPhone 7'de farklı bir kulaklık girişi görürsek bu Apple dışındaki kulaklık üreticilerini bir çeşit adaptör üzerinde çalışmaya mecbur bırakabilir.








Etiketler: Apple  Dan  İlginç  Patent  Başvurusu    haber

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