

Apple'ın Tayvan'da bir ekran laboratuvarında çalıştığına dair bilgileri sizlere aktarmıştık. Firma şimdi hologram ekran teknolojisiyle gündemde. Detayları haberimizde.



Son günlerde Apple ve yeni ekran teknolojileriyle ilgili çok sayıda söylenti ortaya çıkmaya başladı. iPhone 7'de kullanılacağı iddia edilen OLED ekranlar daha sonra yerini micro-LED ekran teknolojisine bırakmıştı. Şimdi ise hologram ekranlar gündeme geldi. Firma ekran konusunda önemli bir atağa hazırlanıyor ancak detayları henüz belli değil.



Micro-LED ekranlar, mevcut Apple ekran panellerine göre daha ince, daha az yer kaplıyor ve daha yüksek çözünürlüklerin önünü açıyor. Dolayısıyla firmanın sıradaki cihazını inceltmesi için bu gerçekçi bir iddia olarak görülebilir. Ancak bu sefer ortaya atılan iddia çok daha heyecan verici. Bu iddia hologram teknolojisiyle ilgili.



İnsanoğlunun önemli tabularından biri olan hologram teknolojisi, günümüzde artık mümkün. Ancak sıradaki hedef bu teknolojiyi küçülterek daha taşınabilir hale getirmek. Apple'In bu işe ayıracak yeterli parası var. Zaten ortaya atılan iddianın dayanağı bu. Tayvan'daki gizli laboratuvarda Apple'ın 50 kişilik bir ekiple çalıştığı neredeyse kesinleşti. İşte bu ekibin holografik ekranlar üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. AMOLED ekran konusunda çalıştığına dair bilgiler daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak buradaki önemli detay şu, söz konusu hologram teknolojisini görmek için özel bir gözlüğe ihtiyaç duyulmayacak. Apple tarafında 2016 yılında ekran konusunda önemli ataklar bekleniyor.



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