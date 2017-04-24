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apple'dan gelen bu e-postayı dikkate almayın!

APPLE'DAN GELEN BU E-POSTAYI DİKKATE ALMAYIN!

Apple tarafından bazı kullanıcılara gönderilen bir e-posta adeta ortalığı karıştırdı. Yüzlerce kişiye yanlış e-postalar gitti. İşte o e-posta ve detayları.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Apple'dan Gelen Bu E-Postayı Dikkate Almayın!(7/10)5


Apple tarafından bazı kullanıcılara gönderilen bir e-posta adeta ortalığı karıştırdı. Yüzlerce kişiye yanlış e-postalar gitti. İşte o e-posta ve detayları.



Twitter ve Reddit üzerinden dile getirilen olay kısa süre içerisinde kullanıcıların dikkatini çekti. Apple Music ve iCloud servislerini kullananlara gönderilen bir e-posta, kullanıcıların ücretli olarak satın aldıkları servislerdeki aboneliklerin sonlandırıldığı bilgisini içeriyor.



Henüz daha bir aylık ödeme periyodu bitmeden abonelikleri sonlandırılan kullanıcılar şikayetlerini internette dile getirmeye başladı. Özellikle Twitter üzerinden artan şikayetlere Apple cevap verdi.



Sorunun pek fazla duyulmamasının sebebi ise yalnızda iCloud ve Apple Music servislerine ücretli abone olan bazı kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi.



Bir süre sonra gönderilen e-postaların sistemsel bir hata sonucunda yanlışlıkla gönderildiği ortaya çıktı. Twitter üzerinden @AppleSupport isimli resmi Apple destek hesabıyla irtibat kuran kullanıcılara bu durumun bir sorun sonucunda yaşandığı açıklaması yapıldı.



Özellikle 50 GB ve 200 GB iCloud hesabı olan kullanıcılarda sorunun görülmesi, teknik bir sorun olduğunu açıklıyor. Apple servislerinin normal çalışıp çalışmadığını gösteren bir sayfada da sorun hakkında gerekli düzenleme yapıldı. Apple Music ve iCloud kullanıcılarının etkilendiği bu sorun kısa süre içerisinde çözüldü.



Eğer siz de buna benzer bir e-posta aldıysanız dikkate almadan Apple servislerini kullanmaya devam edebilirsiniz.



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