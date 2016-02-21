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Apple'dan FBI'a Hayır cevabı !

APPLE'DAN FBI'A HAYIR CEVABI !

Geçtiğimiz günlerde Apple'a başvuran ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun ( FBI ) DAEŞ'le ilgili bilgiler olduğu tahmin edilen bir akıllı telefonun şifresinin çözülmesi istedi.

Tarih : 21 Şubat 2016, 19:49
Puan Ver : Apple'dan Fbı'a Hayır Cevabı !(7/10)4


Apple bu tarz bir talep karşısında “şifrenin çözülmesinin dünya genelindeki bütün iPhone telefonları ve kullanıcıları için gizlilik haklarının ihlali” anlamına geldiğini savunarak “hayır” dedi.



FBI, 2015 yılının  aralık ayında San Bernardino şehrinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen ve olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından öldürülen 28 yaşındaki Seyid Rıdvan Farook'a ait olduğu tahmin edilen Apple iPhone marka telefonunun 10 haneli şifresinin açılması için Apple'a başvurdu.



Açıklamada, Apple CEO'su Tim Cook, FBI'ın söz konusu telefon için yeni bir işletim sistemi (İOS) geliştirilmesini istediğini ve bunun iPhone telefonlarının güvenlik önlemlerini ihlal eden bir “arka kapı” oluşturacağını ifade etti.



Daha önce Apple'ın, FBI'ın San Bernardino soruşturması kapsamında istediği bilgileri, gerekli mahkeme emirlerini sunduktan sonra ABD hükümetine teslim ettiğini hatırlatan Cook, son talebi özgürlük ve bağımsızlık haklarının bir ihlali olarak tanımladı.



Cook, FBI'ın bu arka kapıyı sadece söz konusu telefon için kullanacağını iddia ettiğini fakat bunun garantisinin olmadığını aktararak arka kapının dünya üzerindeki tüm iPhone telefonların güvenlik önlemlerini aşmak için kullanılabileceğini savundu.



FBI Direktörü James Comey, geçen hafta ABD Kongresine yaptığı açıklamada, FBI'ın Farook'a ait olduğunu düşündüğü iPhone model telefonun şifresini henüz kıramadığını ve içindeki bilgilere ulaşamadığını açıklamıştı.



Bunun üzerine, ABD'nin Los Angeles şehrinde bir yargıç, Apple'ın FBI soruşturmasına teknik yardım sağlaması konusunda karar vermişti.








Etiketler: Apple  Dan  Fbı  A  Hayır  Cevabı      haber

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