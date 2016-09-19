

Apple'ın çocuklara özel geliştirdiği, çocuk dostu programlama dili Swift PlayGrounds, teknoloji canavarlarını yetiştirmek üzere yarın yayınlanıyor.



Büyük Elma'nın pek çok eleştirilen yönü olsa da, yaptığı bazı hamleler kalbimizi fethediyor. Apple geleceğin programcılarını eğitmek için Swift PlayGround'u yarın yayınlayacak. Aslında çocuklar Google, Minecraft hatta Star Wars uygulamaları ile programlamaya giriş dersini almıştı. Bununla birlikte dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında yer alan firma, yarın yani 13 Eylül 2016'da iOS, OS X, WatchOS, tvOS platformlarında Swift PlayGrounds'u yayınlayacak.



Swift PlayGrounds yazılımında, doğal olarak çocukların sıfır programlama tecrübesi olduğu varsayılmakta… Ancak yazılım, çocuklara adım adım destek vererek, onların uygulamalar yaratmalarına olanak tanıyacak. Uygulama sayesinde, minikler, doğrusal olmayan programlama dillerini öğrenecek. Hevesli çocuklar ise, uygulamanın ipuçları ile daha üst bir seviyeye erişebilecek.



Apple; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Afrika ülkelerinde yüzlerce tablet dağıtımı yapacak ve öğreticileri de gereken her türlü desteği verecek. Buna ek olarak Amerika, Hollanda, Hong Kong, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, programlama aracını dağıtıma sunacak. Uygulama, desteklenen ülkelerde ücretsiz olarak yayınlanacak.



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