Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!
Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Samsung, Cortex-A73 Çekirdekli Yeni Yonga Setini Geliştiriyor
Google Pixel 2 Nasıl Görünecek?
Barış Arduç'tan Evlilik Açıklaması
Şaşırtan Karpuz Çekirdeği Gerçeği!
Advocaat İlk Uçakla Türkiye'den Ayrıldı!
İki Volkan'ın Penaltılardaki İlginç Diyaloğu

apple'dan büyük siri atılımı!

APPLE'DAN BÜYÜK SİRİ ATILIMI!

Cupertino merkezli yazılım ve teknoloji devi Apple, AI alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Siri artık daha akıllı olacak!

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:19
Puan Ver : Apple'dan Büyük Siri Atılımı!(7/10)9


Cupertino merkezli yazılım ve teknoloji devi Apple, AI alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Siri artık daha akıllı olacak!



Şu aralar AIalanında önemli bir rekabet ortamı mevcut. Özellikle tümakıllı telefongeliştiricilerin kendi geliştirdikleri akıllı asistanlara yönelmeleri, pazardaki rekabeti de üst seviyeye taşıdı. Bu pazarda Sirisayesinde rakiplerinin birkaç adım önünde bulunan Apple, bu üstünlüğünü korumak adına yeni yatırımlar yapıyor.



Geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddiada, Apple'ın Lattice Dataisimli şirketi satın aldığı belirtilmişti. Bu iddia çok geçmeden Apple tarafından da doğrulandı. Cumartesi günü yayınlanan bir raporda Cupertino merkezli şirketin, 200 milyon dolar karşılığında Lattice Data'yı bünyesine kattığı belirtildi.Lattice Data'nın sahip olduğu verilerin, Siri'nin geliştirilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.



Analistlere göre Lattice Data'nın elinde bulunan veriler sayesindeSiridaha karmaşık sorulara da cevap verebilir bir pozisyona yükselecek.



Şu aralar Apple'ınSiriüzerine bu kadar titremesinin temel nedeni ise, önümüzdeki ay düzenlenecek olan WWDC'de tanıtılması beklenen akıllı hoparlör.



AppleşimdilerdeAmazonve Google'ın elinde bulunan akıllı hoparlör pazarına da giriş yapmak istiyor. Üstelik Siri'ninGoogle Homeve Amazon Echo'ya göre çok daha geniş bir dil desteğine sahip olması, Cupertino merkezli şirketin elini de güçlendirmiş durumda.



Amazonve Googleşimdilik sadece Amerika'da talep görürken, Applebu işi global çapta yapma düşüncesinde.



A Walk in the Dark, Xbox One ve Windows 10 için geliyor








Etiketler: Apple  Dan  Büyük  Siri  Atılımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER