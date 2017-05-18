Cupertino merkezli yazılım ve teknoloji devi Apple, AI alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Siri artık daha akıllı olacak!



Cupertino merkezli yazılım ve teknoloji devi Apple, AI alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Siri artık daha akıllı olacak!



Şu aralar AIalanında önemli bir rekabet ortamı mevcut. Özellikle tümakıllı telefongeliştiricilerin kendi geliştirdikleri akıllı asistanlara yönelmeleri, pazardaki rekabeti de üst seviyeye taşıdı. Bu pazarda Sirisayesinde rakiplerinin birkaç adım önünde bulunan Apple, bu üstünlüğünü korumak adına yeni yatırımlar yapıyor.



Geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddiada, Apple'ın Lattice Dataisimli şirketi satın aldığı belirtilmişti. Bu iddia çok geçmeden Apple tarafından da doğrulandı. Cumartesi günü yayınlanan bir raporda Cupertino merkezli şirketin, 200 milyon dolar karşılığında Lattice Data'yı bünyesine kattığı belirtildi.Lattice Data'nın sahip olduğu verilerin, Siri'nin geliştirilmesinde kullanılacağı tahmin ediliyor.



Analistlere göre Lattice Data'nın elinde bulunan veriler sayesindeSiridaha karmaşık sorulara da cevap verebilir bir pozisyona yükselecek.



Şu aralar Apple'ınSiriüzerine bu kadar titremesinin temel nedeni ise, önümüzdeki ay düzenlenecek olan WWDC'de tanıtılması beklenen akıllı hoparlör.



AppleşimdilerdeAmazonve Google'ın elinde bulunan akıllı hoparlör pazarına da giriş yapmak istiyor. Üstelik Siri'ninGoogle Homeve Amazon Echo'ya göre çok daha geniş bir dil desteğine sahip olması, Cupertino merkezli şirketin elini de güçlendirmiş durumda.



Amazonve Googleşimdilik sadece Amerika'da talep görürken, Applebu işi global çapta yapma düşüncesinde.



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