Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım

APPLE'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Apple, ABD'nin imalat sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 2 milyon kişiye iş imkanı sağlanacağını duyurdu

Tarih : 04 Mayıs 2017, 09:52
Puan Ver : Apple'dan 1 Milyar Dolarlık Yatırım(9/10)7


Amerikalı teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin ABD'nin imalat sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.



Cook, Amerikan televizyon kanalı CNBC'ye verdiği mülakatta, Apple'ın "ileri imalat" adlı bir fon oluşturduğunu ve firmanın bu fona 1 milyar dolar aktardığını bildirdi.



Söz konusu fon sayesinde yapılacak ilk yatırımın bu ayın sonunda açıklanacağı bilgisini paylaşan Cook, "Fon sayesinde durgun suda hareketlilik yaratmak istiyoruz. İmalat sektöründe istihdam yaratabilirsek, bu katlanarak daha çok iş imkanına neden olacak." ifadelerini kullandı.



Cook, Apple'ın şu ana kadar ABD'de 2 milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağladığına ve geçen sene ülkede 50 milyar dolarlık harcama yaptığına dikkati çekerek, firmanın çevre projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve istihdam oluşturarak topluma katkıda bulunduğunu vurguladı.



Apple'ın geçen salı günü açıklanan bilançosuna göre, şirketin yaklaşık 256 milyar dolar nakdi bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen hafta açıklanan yeni vergi reformu planına göre, ülke dışında faaliyet gösteren Amerikalı şirketlerin gelir ve varlıklarından bir defaya mahsus vergi alınması planlanıyor.



Uzmanlar, Apple'ın elinde bulunan nakdin vergiye tabi tutulmadan önce, şirketin başka firmaları satın alma yolunu tercih edebileceğine işaret ediyor.



Apple, en son 2014 yılında ses sistemleri şirketi Beats Electronics'i 3 milyar dolara satın almıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Apple  Dan  1  Milyar  Dolarlık  Yatırım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER