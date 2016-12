Teknoloji devi Apple'ın Çin'de faaliyet gösteren Cupertino merkezli firmasına Çin Hukümeti yasak getirdi.



Teknoloji devinin Çin'de faaliyet gösteren Cupertino merkezli firmasının hizmetleri Çin Devleti tarafından askıya alındı. Hiçbir neden göstermeden yapılan bu uygulama nedeniyle bazı servisler artık hizmet veremiyor. The New York Times haberine göre göre Apple'a ait olan ve internet üzerinden satışı gerçekleşen iBook ve iTunes film satış mağazası Çin'de gerekçesiz bir şekilde kapatıldı. Geçtiğimiz hafta söz konusunu mağazaya erişim engeli gelmiş ve şikayetler üzerine harekete geçen firma yetkilileri bu yaşanan durumun arkasında Çin Basın, Yayın, Radyo, Sinema ve Televizyon Devlet İdaresinin olduğu belirtilmişti.



Apple servisleri Çin'de aktif olduktan sadece 6 ay sonra kapatılmaya maruz kalırken, bir Apple yetkilisi ise mümkün olan en kısa sürede servislerin yeniden hizmete girmesini umduklarını belirtmişti. Apple, Çin pazarına girdikten sonra oldukça başarılı bir grafik izlemişti ve umduklarının ötesinde bir başarıya imza atmışlardı. Satış grafiklerine göre ise Çin, Amerika'dan sonra en büyük ikinci Pazar haline gelmişti. Ancak iki servisin nedensiz olarak bir devlet kurumu tarafından kapatılması şirket yetkililerini şaşırtmış durumda.



Ortaya atılan bazı iddialardan en mantıklı olan açıklama ise Çin ekonomisinde uzmanlaşmış olan New York merkezli danışmanlık şirketi Rhodium Group'un kurucu ortaklarından Daniel H. Rosen tarafından yapılan açıklama oldu. Çin'in Huawei, AliBaba gibi online satış devlerini korumak istediğini ve ayrıca pazarda yabancı şirketlerin olması konusunda özellikle Amerikalı şirket için isteksiz davrandığını belirtti.



