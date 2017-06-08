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apple'da büyük hırsızlık!

APPLE'DA BÜYÜK HIRSIZLIK!

Çin polisi, 22 Apple distribütörünü Apple veri tabanına girerek kullanıcılara ait Apple Id ve telefon numarası bilgilerini çalmak ve kara borsada satmaktan dolayı tutukladı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Apple'da Büyük Hırsızlık!(5/10)4


Dijital dünyaya mesafeli duranların en büyük gerekçelerinden biri hiç kuşkusuz gizlilik. Özellikle finansal işlemler ve kimlik bilgileri gerekten internet uygulamalarında bu kaygı gitgide daha da artabiliyor.



İnsanların tedirgin olmasının başlıca nedeni, hacker olarak bilinen bilgisayar korsanları ya da çeşitli zararlı yazılımlar ve dolandırıclık yöntemleri üzerinden kullanıcı bilgilerinin çalınmasına yönelik girişimlerin çoğalması. Oysa tehdit artık sadece dışarıdan gelmiyor. İçerideki çürük elmalar da gizliliğimizi ve güvenliğimizi tehlikeye atabilir.Çin'in Zhejiang şehrinde yaşanan son olay bunu doğrular cinsten. Forbes listesine göre dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki bazı kişiler, bulundukları pozisyondan faydalanıp biraz para kazanmaya çalışınca yakayı ele verdi.



APPLE DİSTRİBÜTÖRLERİ ÇALDI



Üçüncü parti 22 Apple distribütörü, iPhone kullanıcı verilerini sattığı iddiasıyla polis tarafından tutuklandı. Yetkililer, söz konusu çalışanların Apple veri tabanında ID ve telefon numaraları gibi hassas bilgileri aradığını ve her bir hesap başına 1.5 ile 26 dolar arasında kara borsada bu bilgileri satımaya çalıştığını açıkladı.



Hırsızların şu ana dek satışlardan elde ettiği miktarın 7.36 milyon dolar olduğu belirtilirken, yasa dışı satışlardan ne kadar kullanıcının etkilendiği ve Çin dışındaki kurbanların sayısı bilinmiyor. Keza, tutuklamalardan sonra dahili veri tabanıyla ilgili ne tür gelişmelerin yaşanacağı da şu an için muallakta.



 



kaynak:habertürk








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