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apple, yıllar sonra ibook uygulamasını yeniliyor

APPLE, YILLAR SONRA İBOOK UYGULAMASINI YENİLİYOR

Apple, yıllardır kullanımda olan ama bir türlü yenilemediği iBooks uygulamasını yeniden tasarlamaya karar verdi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:00
Puan Ver : Apple, Yıllar Sonra İbook Uygulamasını Yeniliyor(10/10)11


Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde iBook'lar Apple için biraz geri planda kaldı. iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler için olan iBooks uygulaması, hantal bir arayüze ve kullanışsız bir ebook mağazasına sahip. Ama şimdi, Bloomberg'e göre Apple, kitaplara yeniden odaklanıyor ve uygulamayı yenilemeyi planlıyor. İsminin de değişmesi beklenen uygulama hakkında Apple, şimdilik bir yorum yapmıyor.



ÖZEL SEKME İÇERECEK



Geliştiriciler şu an iOS 11.3'ü indirebiliyorlar (son sürümü baharda çıkacak), ve çoğunun fark etmiş olabileceği üzere iBooks'un ismi değiştirilerek yalnızca "Books" yapılmış. Apple Podcasts app'daki yenilemeye benzer bir yönde gidiyor gibi görünüyor, ama o yenileme pek hoş karşılanmamıştı. Bloomberg'in kaynaklarına göre, yeni Books uygulama tasarımı "Reading Now" diye bir kısım ve özel ayrılmış bir audiobook sekmesi içerecek.



PİYASAYI AMAZON DOMİNE EDİYOR



ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'ın 2012'de ebook fiyatlarını yükseltmek için komplo kurduğuna karar vermesi üzerine Amazon, o günden bu yana ebook piyasasını domine ediyor. 2016'da Apple, 450 milyon dolara bir toplu davayı sonlandırmış ve bu olayların ardından firma başka alanlara yoğunlaşmıştı.



Aralık ayında Apple, kitaplara odaklanıp uygulamayı yenileme çabasına öncülük etmesi için Amazon'a ait bir e-kitap şirketi olan Audible'ın SVP'si olan Kashif Zafar ile çalışmaya başladı.





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Apple  Yıllar  Sonra  İbook  Uygulamasını  Yeniliyor    haber

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