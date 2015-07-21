

Pantolonumuza Walkman astığımız zamanlardan utandığımız bu dönemde mp3 oynatıcıların atası olarak görülen ve Apple tarafından geliştirilen iPod serisi farklı renk seçenekleri ile karşımızda.



Akıllı telefonların olmadığı dönemde müzik dinlemek için birçoğumuz Walkman kullanıyordu. Dijital radyo aramasına sahip modeller ile hava atılabilirken kasette bir sonraki şarkıyı otomatik olarak geçebilen Son FX453 90'lı yılların ortalarında en önemli varlık göstergesiydi. Daha sonra Steve Jobs'ın dehası ile 2001 yılında iPod ile tanıştık. 2004 yılında renklenen ve 2008 yılında dokunmatik özelliğine kavuşan iPod serisi uzun süredir yenilenmiyordu.



Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus öncesi geçtiğimiz gün yeni nesil iPod serilerini görücüye çıkardı. Apple yeni nesil iPod Touch'ta yine tasarıma vurgu yapıyor. Sadece 6,1 mm kalınlığa ve 88 gram ağırlığa sahip yeni nesil iPod Touch ciddi anlamda yenilenerek kullanıcıların karşısına çıkıyor.



Apple yeni nesil 64 bit A8 yonga setini iPod Touch'ta da kullanıyor. Önceki nesillerde 5 megapiksel olan kamera, 8 megapiksel iSight sensörüne geçiş yapıyor. Yapılan testlere göre iPod Touch iPhone 6'ya göre daha hızlı bir performans gösteriyor.



Özellikle kamera açılış süresi konusunda iPod Touch Apple'ın sınırlarını çiziyor. iOS 8.4 ile gelen ve FaceTime gibi özelliklere de sahip olan iPod Touch'ın birçok kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Apple verilerine göre yeni nesil iPod Touch ile 40 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten oldukça başarılı bir rakam; lakin ürünü ne zaman şarj ettiğinizi unutabilirsiniz. iPod Touch'ın da artık Gold rengine sahip olduğunu belirtelim…



Apple yeni nesil iPod Nano ve iPod Shuffle'ı da piyasaya sundu. Her iki ürünün mevcut siyah, kırmızı ve gümüş grisi rengine ilaveten lacivert, pembe ve Gold rengine kavuştu. iOS 8.4'ün kırpılmış bir versiyonu ilke gelen yeni ürünlerin kullanımı da oldukça kolaylaştırılmış.