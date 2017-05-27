Borsada Endeksten İki Sıfır Atılıyor
Usta'dan Transfer İtirafı: Onu İstiyorum
Beşiktaş'a Emre Mor Teklifi!
45 Terörist Öldürüldü
Mustafa Ceceli Ayrılığın Perde Arkasını Anlattı
Trump, Bu Kez Eşinin Elini Tutabildi
Samsung Galaxy S9 İçin Hazırlıklar Başladı
Apple Yeni Nesil Ekran Üretimine Başlıyor
Cisco Ve Microsoft Iot İçin Neler Yapıyor?
Sony Bu Yıl İçin Planlarını Açıkladı
Moto G5S Plus İlk Kez Görüldü
Çocuklar Kendi Oyunlarını Yaratıyor!
Tendürek'te İşlem Tamam
Telefon Rehberiniz Silinse De Yedeği Lifebox 'ta Güvende
Beşiktaş'ın Transfer Etmek İstediği Rooney'den Mesaj Var
Borsa Kazandırdı, Altın Ve Döviz Kaybettirdi
Araçlarda Lastik Ne Zaman Değiştirilmeli?
Fransa'dan Türk Ürününe Yasak
Deniz Seki İle Faruk Salman Ayrıldı İddiası
Chiriches'e 5 Milyon Euro

apple yeni nesil ekran üretimine başlıyor

APPLE YENİ NESİL EKRAN ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

Apple akıllı saatleri için yeni nesil ekran üretmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yılın ikinci yarısında microLED ekranların üretimine başlayacağı söyleniyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:52
Puan Ver : Apple Yeni Nesil Ekran Üretimine Başlıyor(5/10)2


Apple akıllı saatleri için yeni nesil ekran üretmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yılın ikinci yarısında microLED ekranların üretimine başlayacağı söyleniyor.



Amerikalı teknoloji devi Apple, akıllı saatleri için yeni nesil bir ekran üretmeye hazırlanıyor. Şirketin ekran üretimini yaptığı Tayvan'da çıkan haberlere göre Amerikalı teknoloji devi bu yeni nesil ekranının üretimine bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Ancak bu yıl sonundaki bu üretim aşamaı deneme amaçlı olacak ve başarılı olduğu taktirde 2018'de seri üretime geçilecek.



Akıllı saatler için üretilecek bu yeni nesil ekranlar microLED olacak. 2014 yılında, bu alanda faaliyet gösteren LuxVue adlı şirketi satın alan Amerikalı teknoloji devi, o günden beri microLED ekranlar üretmek için çalışmalarını sürdürüyordu. MicroLED ekranlar LED ekranlara göre daha az enerji harcıyor ve buna karşılık daha yüksek parlaklık, daha uzun ömür ve yüksek çözünürlük sunabiliyor. Üçüncü nesil Apple Watch'ta bu teknolojinin kullanılması beklenmiyor ama şirketin bir sonraki akıllı saatinde microLED ekranlar kullanılabilir.



Yeni Nokia 3310 satışa sunuldu! İşte fiyatı!








Etiketler: Apple  Yeni  Nesil  Ekran  Üretimine  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER