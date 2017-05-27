

Apple akıllı saatleri için yeni nesil ekran üretmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yılın ikinci yarısında microLED ekranların üretimine başlayacağı söyleniyor.



Amerikalı teknoloji devi Apple, akıllı saatleri için yeni nesil bir ekran üretmeye hazırlanıyor. Şirketin ekran üretimini yaptığı Tayvan'da çıkan haberlere göre Amerikalı teknoloji devi bu yeni nesil ekranının üretimine bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Ancak bu yıl sonundaki bu üretim aşamaı deneme amaçlı olacak ve başarılı olduğu taktirde 2018'de seri üretime geçilecek.



Akıllı saatler için üretilecek bu yeni nesil ekranlar microLED olacak. 2014 yılında, bu alanda faaliyet gösteren LuxVue adlı şirketi satın alan Amerikalı teknoloji devi, o günden beri microLED ekranlar üretmek için çalışmalarını sürdürüyordu. MicroLED ekranlar LED ekranlara göre daha az enerji harcıyor ve buna karşılık daha yüksek parlaklık, daha uzun ömür ve yüksek çözünürlük sunabiliyor. Üçüncü nesil Apple Watch'ta bu teknolojinin kullanılması beklenmiyor ama şirketin bir sonraki akıllı saatinde microLED ekranlar kullanılabilir.



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