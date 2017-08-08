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Apple Yeni Fabrikasında iPhone Değil, Sürücüsüz Otomobil Üretecek

APPLE YENİ FABRİKASINDA İPHONE DEĞİL, SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL ÜRETECEK

Apple CEO'su Tim Cook'un, Trump'a verdiği '3 fabrika' sözünün ikincisi açıklandı. Michigan'a milyar dolarlık fabrika açılacak fakat iPhone yerine sürücüsüz otomobil üretecek.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Apple Yeni Fabrikasında İphone Değil, Sürücüsüz Otomobil Üretecek(9/10)5

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Başkanı Donald Trump'a boyun eğen şirketler kervanına, teknoloji devi Apple da katıldı. 800 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olan Apple, Trump'ın yurtdışında üretimi olan ABD'li şirketlere kendi ülkelerinde fabrika açma baskısına daha fazla dayanamadı ve ülkeye yatırım kararı aldı. Ürünlerini kendi üretmeyen Apple, aldığı yatırım kararını iPhone'larını üreten Tayvanlı Foxconn'a uygulatıyor. Buna göre Foxconn, ABD'nin Michigan kentine milyar dolarlık bir fabrika kuracak.

iPHONE DEĞİL, SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL ÜRETECEK

Gazete Habertürk'ün haberine göre yatırım detayları açıklanmayan fabrikada, beklenenin aksine iPhone değil sürücüsüz (otonom) otomobil üretilecek. ABD'nin otomobil teknolojisi geliştirmede Çin'den daha elverişli olduğunu belirten Foxconn kurucusu Terry Gou, "Otonom teknolojisinin yanı sıra, yapay zekâ ve makinelerin öğrenme teknolojisine de ilgi duyuyoruz" diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK FABRİKA AÇACAK

ABD Başkanı Trump'ın Apple CEO'su Tim Cook'tan "üç büyük ve güzel fabrika" sözü aldığını açıklamasının ertesi günü, Foxconn ABD'nin Wisconsin kentine 10 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisi açacağını duyurmuştu. 2 hafta önce gerçekleşen duyurunun ardından Foxconn'un iPhone üretimini ABD'ye kaydıracağı beklentisi doğmuş fakat firma LCD panel ve Sharp için LCD televizyon üretimi yapacağını bildirmişti. Tim Cook'un Trump'a sözünü verdiği üçüncü fabrika ise gizemini koruyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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