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apple yeni amiral gemisini erteleme kararı aldı

APPLE YENİ AMİRAL GEMİSİNİ ERTELEME KARARI ALDI

Bildiğiniz gibi Apple önümüzdeki ay düzenleyeceği özel etkinlikle yeni telefonlarını tanıtacak. Etkinlikte iPhone 7S ve 7S Plus'ın yanı sıra iPhone 8'in de resmen tanıtılacağı artık neredeyse kesin.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 10:17
Puan Ver : Apple Yeni Amiral Gemisini Erteleme Kararı Aldı(7/10)5


Ancak henüz kesinleşmemiş bir şey var ki o da bu telefonların ne zaman satışa çıkacağı. iPhone 7S ve 7S Plus'ın planlandığı gibi eylül ayında satışa çıkmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak iPhone 8'in ertelenmesi ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor.



Apple'ın iPhone'in çıkış tarihini erteleyeceği yönündeki iddialar uzunca bir süredir gündemde. Ancak son dönemde gelen bilgiler Amerikalı teknoloji devinin telefonu zamanında yetiştireceği ve eylül ayında satışa çıkaracağı yönündeydi. Bugün ise tam tersi yönünde bilgiler gelmeye başladı. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre iPhone 8'in tasarımı ile sıkıntı yaşayan Apple telefonun çıkışını kasım ayına ertelemeye karar verdi. Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre telefonun sadece çıkış tarihi değil resmen tanıtılacağı tarih de ertelenebilir.



Bu erteleme kararının başlıca sebebi olarak ise parmak izi sensörü gösteriliyor. İlk başta bu sensörü ekran içine yerleştirmek isteyen Apple'ın bu konuda başarısız olduktan sonra tasarım konusunda kararsızlık yaşadığı ve bu yüzden telefonun geciktiği söyleniyor.








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