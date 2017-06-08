

Uzun süredir merakla beklenen Apple WWDC 2017 etkinliği geçtiğimiz gün gerçekleşti. Peki bu etkinlik beklentileri ne derece karşıladı? İşte detaylar.



Uzun süredir Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıtacağı yenilikler konusunda birçok söylenti vardı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Apple WWDC 2017 etkinliği ile kafalardaki soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu. Peki Apple, etkinlik ile beklentileri ne derece karşılayabildi? Bu yazımızda işte bu sorunun yanıtını masaya yatıracağız.



Öncelikli olarak şunu belirtelim. Apple karşımıza büyük bir sürpriz ile çıkmadı. Zira WWDC öncesinde bazı söylentilerde, Cupertino merkezli şirketin, yeni iPhone modelini bu etkinlikte tanıtabileceği iddia ediliyordu. Açıkçası bu son derece düşük bir ihtimaldi. Dolayısıyla böyle birşey gerçekleşmedi.



Neredeyse 2017'ye girdiğimizden beri ha tanıtıldı, ha tanıtılacak dediğimiz yeni iPad Pro, WWDC 2017 etkinliği ile su yüzüne çıktı. Zira etkinliğin en önemli ürünü yeni iPad Pro oldu desek sanırım pek de yanılmış olmayız.



Yeni iPad Pro, ekranı ile fark yaratabilir



Tablet pazarının pek iyi günler geçirmediği aşikar. Zira normal tabletlerin yerini artık akıllı telefonlar alıyor. Bu durumun az çok farkında olan Apple, iPad Pro'yu diz üstü PC'lerin yerine geçirmek için kolları sıvamış durumda.



WWDC 2017 kapsamında tanıtılan yeni iPad Pro'da Apple'ın bu niyetini iyice gözler önüne sermiş oldu. Yeni iPad Pro daha ince çerçeveleri ve daha parlak ekranı ile öne çıkıyor. Ayrıca cihazın son derece güçlü bir işlemciye sahip olduğunu da belirtelim. Apple her zamanki gibi RAM miktarını yine açıklamadı.



Sonuç olarak yeni iPad Pro'nun pazarda tutulma ihtimali çok da güçlü görünmüyor. Belki eski iPad Pro kullanıcıları, tabletlerini yenisiyle değiştirebilir. Fakat hala iPad Pro'nun bir diz üstü PC'nin yerini alabilecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz.



Sanal gerçeklikte önemli adımlar



Apple'ın sanal gerçekliğe olan ilgisi zaten herkes tarafından biliyordu. Hatta firmanın yetkili isimleri tarafından yapılan açıklamalar, Apple'ın bazı AR ürünleri üzerinde çalıştığına da işaret etmekteydi. Zira yetkilileri geleceğin VR'da değil AR'da olduğunu dile getirmişlerdi.



Sonuç olarak WWDC 2017'de sanal gerçeklik adına önemli adımlar atıldı. Apple iOS 11 ile gelecek olan ARKit isimli bir uygulamasını tanıttı. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine kurulu olan bu sistemin, ilerleyen zamanlarda önemli işler başarması bekleniyor.



ARKit'in en avantajlı yanı ise tamamen ücretsiz olması. Yani iOS 11 ile gelecek olan bu arayüzü ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Elbette buradaki temel nokta ARKit için geliştirilecek olan uygulamalar. Yani ARKit'in popüler olması, biraz da geliştiricilerin becerisine bağlı diyebiliriz.



Apple akıllı hoparlör pazarına da girdi



WWDC 2017 öncesinde konuşulan konulardan birisi de Apple'ın akıllı hoparlör pazarına girip girmeyeceğiydi. Firmaya yakın isimler, Apple'ın yeni bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Ayrıca sızdırılan raporlarda da Siri hoparlörü ismi ile geçen cihazın, dokunmatik erkana sahip olacağı gibi bilgiler vardı.



Sonuç olarak Apple, akıllı hoparlörü HomePod'u tanıttı. HomePod isminden de anlaşılacağı üzere daha çok müzik yanı ağır basan bir cihaz. Yani öyle dokunmatik ekranı falan yok. Dolayısıyla önceden iddia edildiği gibi Facetime ile sağı solu arayamıyorsunuz.



Hatta akıllı ev yazılımına ve donanımına sahip bir daireniz yoksa, HomePod, basit bir hoparlör olmaktan ileri gidemiyor. Hoparlör için talep edilen yaklaşık 350 dolarlık fiyatın, ülkemize nasıl yansıyacağı da belirsiz. Açıkçası, HomePod, Amazon Echo'nun bize sunmadığı yeni birşey sunmuyor. Dolayısıyla ekranının da olmaması büyük bir eksi diyebiliriz.



Etkinliğin en iyi iOS 11



Apple'ın WWDC etkinliğinin en iyisinin, yeni mobil işletim sistemi iOS 11 olduğunu söyleyebiliriz. iOS 11 ile, iMessage uygulamasından Apple Haritalar'a kadar geniş bir yenilenme sürecine gidilmiş.



Pek çok temel uygulama silbaştan yeniden tasarlanmış. Bunun yanı sıra, sık kullanılan uygulamalarda da önemli düzeltmeler ve yenilikler yapılmış.



Örneğin Siri'nin sesi tamamen değiştirilmiş ve çeviri özelliği eklenmiş. Kontrol paneli sil baştan tekrardan düzenlenmiş. Haritalar'a şerit takip sistemi ve AVM kat planları gibi ekstralar getirilmiş.



Kısacası, iOS 11 her yanı ile son derece modern bir mobil işletim sistemi havasına sahip.



Sonuç olarak Apple'ın WWDC etkinliğinin beklentileri kısmen karşıladığını söyleyebiliriz. Zira HomePod ve sanal gerçeklik ürünleri kullanıcıları tam olarak tatmin etmeyebilir. Bunu da zaman gösterecek.



