Apple'ın 9 Eylül tarihindeki etkinliğinde duyurulan gelişmelerden ilki watchOS 2 oldu. Apple'ın akıllı saati Apple Watch'un yenilenen işletim sistemi ve diğer detaylar haberimizde.



Apple'ın 9 Eylül tarihindeki etkinliğinde duyurulan gelişmelerden ilki watchOS 2 oldu. Apple'ın akıllı saati Apple Watch'un yenilenen işletim sistemi ve diğer detaylar haberimizde.



Apple Watch'tan son derece memnun olduğunu duyuran Apple, akıllı saatlerine yeni kordon seçenekleri eklediklerini ve watchOS 2 sürümünü duyurdu. Farklı renk seçenekleri ve farklı kordon seçenekleriyle satışa çıkacak olan Apple Watch, yeni işletim sistemiyle çok daha işlevsel bir hale gelecek.



Apple WatchOS 2 işletim sistemi 16 Eylül tarihinde dağıtılmaya başlanacak. iTranslate, AirStrip ve Facebook Messenger gibi özellikleriyle Apple WatchOS 2, önümüzdeki günlerde gündemde daha çok yer alacak.



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