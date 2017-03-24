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apple watch, yeni kayışlara kavuştu

APPLE WATCH, YENİ KAYIŞLARA KAVUŞTU

Apple Watch, yeni kayışlara kavuştu. Firma, akıllı saati için Bahar 2017 koleksiyonunu satışa sundu.

Tarih : 24 Mart 2017, 11:27
Puan Ver : Apple Watch, Yeni Kayışlara Kavuştu(7/10)7


Apple Watch, yeni kayışlara kavuştu. Firma, akıllı saati için Bahar 2017 koleksiyonunu satışa sundu.



Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün yeni ürünlerini tanıttı.9.7 inçlik yeni iPad, kırmızı renge sahipiPhone 7ve mobil video düzenleme uygulaması Clipsgibi ürünlerin yanısıra Apple Watchiçin yeni kayışları da duyurdu. Bahar 2017 koleksiyonu Apple Watch'lara renk ve şıklık getiriyor. Koleksiyon ayrıca saatin kayış seçeneklerini de genişletiyor. İşte Apple Watch, yeni kayışlara kavuştuhaberi detayları.



Firmanın yeni kayışları klasik, spor ve naylon örme olarak dört farklı modelde satılıyor. Kayışlar, hem 38mmhem de 42mmkasa boyutlarını uygun olarak üretilmiş. Nike, Spor, klasiktokalıve naylonörmekordon olmak üzere 8 farklı ve yeni kayıştan oluşan koleksiyon, AppleStoreTürkiye'den de temin edilebiliyor. Yenilikler sadece bunlarla sınırlı değil. Firma artık Nike kayışlarını ayrı olarak satıyor. Daha önce bu kayışlar ayrı olarak satılmıyordu ve sadece Nike+Apple Watch'larda bulunuyordu.



Kayışlar, Apple Store‘dan çevrimiçi olarak satın alınabiliyor. Ay sonunda ise mağazalardaki yerini alacaklar.



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