Akıllı telefon dünyasının en özgün markası olan Apple, bugüne kadar kablosuz şarj teknolojisine mesafeli davranıyordu, ancak belli ki bu durum yavaş yavaş değişecek, bunun ilk sinyalini ise Apple Watch veriyor.



Akıllı telefon dünyasının en özgün markası olan Apple, bugüne kadar kablosuz şarj teknolojisine mesafeli davranıyordu, ancak belli ki bu durum yavaş yavaş değişecek, bunun ilk sinyalini ise Apple Watch veriyor.



Kablosuz şarj deyince akla gelen ilk isim kuşkusuz Samsung oluyor. Özellikle son iki yıldır çıkardığı tüm amiral gemilerinde kablosuz şarj özelliğinden faydalanan Güney Koreli teknoloji devinin en büyük rakibi olan Apple'da yavaş yavaş bu çizgiyedoğru geliyor. Bugüne kadar iPhone modellerinin hiç birisinde bu özellikten faydalanmayan şirket ilk denemesini Apple Watch ile yapacak gibi görünüyor.



Bugün sızdırılan görselde Apple Watch'ın kablosuz şarj standıyla birlikte şarj olduğu görülüyor. Bu standın özellikleri ya da çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok ancak fiyat konusunda da sızıntı gazetesi iş başında. Apple Watchiçin çıkarılacağı düşünülen kablosuz şarj standının 100$'dan alıcıların karşısına çıkacağı iddia ediliyor.



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