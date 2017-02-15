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apple watch ‘ın şarj derdi ortadan kalkacak

APPLE WATCH ‘IN ŞARJ DERDİ ORTADAN KALKACAK

Apple geçtiğimiz gün çok çok önemli bir patent alarak Apple Watch akıllı saatinin gelecekte nasıl kullanılabileceğinin sırrını verdi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:55
Puan Ver : Apple Watch ‘In Şarj Derdi Ortadan Kalkacak(10/10)11


Apple geçtiğimiz gün çok çok önemli bir patent alarak Apple Watch akıllı saatinin gelecekte nasıl kullanılabileceğinin sırrını verdi.



Apple akıllı saati Apple Watch için çok daha fazla pil ömrü sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz dönemde çıkan Apple Watch 2 akıllı saatin teknik özelliklerinde 18 saat pil ömrüne sahip yazsada bu rakamları görmek mümkün gözükmüyor. Yapılan incelemelerde görüyoruz ki Apple Watch 2 ‘nin pil ömrü ortalama kullanımda yaklaşık 8 saat civarında.



Saat Kayışı Şarj için kullanılacak



Apple'ın son aldığı patent ise Apple Watch'ın pil ömrüyle doğrudan ilgili. Apple'ın kayış ile birlikte entegre ettiği şarj senaryosu önümüzdeki günlerde hayata geçmek için sıra bekliyor.  ABD içerisinde alınan patentler onay sırasına göre başkalarının görmesi ve patentli ürünlerin üreticilere duyurulması için yayınlanıyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından son yayınlanan patentlerden biri de Apple'a ait onaylanan bir patent başvurusu. Apple, yapılan tasarım içerisinde giyilebilir şarj cihazı kullanmayı planlıyor. Bunlardan ilkinde şarj cihazı kayış üzerinde kendini göstermiş durumda.



Diğerinde ise, şarj cihazı saatin alt bölümüne yerleştirilmiş durumda. Patent üzerinde nereden şarj edileceği belirtilmemiş fakat Apple'ın bu iki tasarım için de kablosuz şarj özelliğini kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Apple kullanıcının kolunca şarj eden cihazın ısınmaması için de cihaz üzerinde kullanılması planlanan bir ısı dağıtıcı üzerinde de çalışıyor. Bakalım Apple'ın patentini aldığı bu iki farklı tasarımdan hangisi önümüzdeki günlerde hayat bulacak hep beraber bekleyip göreceğiz.



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