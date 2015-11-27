

Şu sıralar satış rakamları ile 10 milyona yaklaşan Apple Watch, akıllı saat sektörünü adeta ele geçirmiş durumda. Durum böyle olunca uygulama geliştiriciler de desteklerini tabii ki esirgemiyor. Apple Watch desteği sunan uygulamalara şimdi ise Vine eklendi. Eğer Apple Watch akıllı saatiniz güncelse yani watchOS 2 yüklüyse, Vine'ı yüklemeyi ihmal etmeyin.



6 saniyelik videoların paylaşıldığı platform olan Vine, Apple Watch ile tamamen uyumlu hale getirildi. Revine ve Beğen gibi özelliklerin de kullanılabildiği yeni sürüm ise Vine meraklıları bu gelişmeye oldukça sevinebilir. Vine'ın Apple Watch versiyonunda paylaştığınız videoların kaç kere izlediğini ve beğenileri görebiliyorsunuz. Üstelik bu bilgileri saatin ana ekranında da görmek mümkün çünkü Vine, saat arayüzlerini de destekliyor.



Tabii diğer yandan Apple Watch'ın ekranında Vine izlemek nasıl bir deneyim orası tartışılır. Zaten saatin performansı konusunda bazı şikayetler vardı. Vine ile performans arasında şimdilik nasıl bir ilişki olduğu belli değil. Önümüzdeki günlerde daha fazla detaylanacaktır. Uygulamar, Apple Watch'ı desteklemeye devam ediyor.











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