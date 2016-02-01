

Mart ayında iPhone 5se'nin yanı sıra tanıtılması beklenen Apple Watch 2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saat Mart ayında tanıtılmayacak gibi görünüyor.



Amerikalı teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Apple Watchile akıllı saat pazarına sağlam bir giriş yaptı. Ancak daha bu akıllı saat yeni çıkmışken bile Apple'ın ikinci bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ve birçok özelliğin bu saatle geleceği konuşuluyordu. Şimdilik Apple Watch 2 olarak bilinen bu akıllı saatin, Mart ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyordu. Ancak gelen yeni haberler akıllı saatin daha geç bir tarihte tanıtılacağını gösteriyor.



Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Mart ayında düzenlenecek, iPhone 5se'nin tanıtılacağı etkinlikte Apple Watch 2 tanıtılmayacak. Bunun yerine yeni akıllı saat hakkında bilgi vermekle yetinilecek. Apple Watch 2 bunun yerine Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Yani iPhone 5se ile değil iPhone 7 ile aynı sahneyi paylaşacak. Yine aynı kaynaklara göre yeni akıllı saat, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak.



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