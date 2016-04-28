Apple Watch, Apple ise kesinlikle çok önemli bir ürün. Akıllı saat, ne de olsa, Tim Cook'un Büyük Elma'nın başına gelmesinden sonra ortaya çıkan “ilk cihaz unvanını” taşıyor.



Apple Watch, Apple ise kesinlikle çok önemli bir ürün. Akıllı saat, ne de olsa, Tim Cook'un Büyük Elma'nın başına gelmesinden sonra ortaya çıkan “ilk cihaz unvanını” taşıyor.



Bir başka deyişle Apple Watch, Tim Cook'un ilk göz ağrısı konumunda. Apple'ın akıllı saati kesinlikle çok düşük satış rakamlarına imza atmadı. Piyasaya sürüldüğü andan beri sessiz ama derinden giderek, 12 milyon cihaz satışı gerçekleştirildi. Bu rakam da, Amerikalı teknoloji devi için 6 milyar dolar civarında gelir anlamına geliyor.



Yine söz konusu rakam, Tim Cook için yeterli olmaktan çok uzak. Hele Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında, akıllı saatin pazar payı iyice geriliyor. Yani Apple Watch'un ticari başarı yönünden bir iPhone, bir iPad veya iPhone olduğunu söylemek imkansız.



Şirket şimdi akıllı saat için “öldürücü bir özellik” geliştirme peşinde. Donanımsal gelişme 2016 yılının sonundan önce gelmeyecek yani A.W-2 ancak yılın son aylarında karşımıza çıkacak. Önümüzdeki dört-beş ay için tek çözüm güçlü bir uygulama desteği.



Şirketten sızan haberlere göre, A.Watch, sadece iPhone ile uyumuna güvenen uygulamalardan umudunu kesti ve yenilik peşinde. Lakin iPhone'un yapamayıp, Apple Watch'un yapabileceği ne olabilir? Bu soru geliştiricilerin, mühendislerin ve pazarlama uzmanlarını haklı olarak zorluyor.



Diğer bir problem ise özgünlük eksikliği. Kesinlikle kaliteli bir ürün ve parasının karşılığını veriyor. Peki, “Ben Apple'a özgü bir cihazım, beni satın alın!” diyebilecek hangi özelliğe sahip. Cevabımız maalesef “hiç” olacak.



Eh belki Pebble Time, Android Wear ve Samsung Gear'ın gerisinde kalmış olabilir; ama 6 milyar dolar gelir, 6 milyar dolar gelirdir değil mi?



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