

Apple Watch 2 için hazır mısınız? Apple'ın yeni nesil akıllı saatinin çıkış tarihi yaklaşmış olabilir.



4 inç ekranlı iPhone 5se modelinden sonra şimdi Apple Watch 2 iddiaları basında kendine yer buldu. Nisan 2015'te satışa çıkan Apple Watch yenilecek. İkinci nesil saatin çıkış tarihi ne olacak?



Apple Watch 2 Mart ayında gelebilir!



iPhone 5se hakkında iddialarla gündeme gelen ve Apple'a yakın sayılabilecek haber kaynaklarından biri olan 9to5Mac isimli site, Apple Watch 2 hakkında bazı detaylar paylaştı. Sitenin iddiasına göre Apple, Mart 2016'da yani iki ay sonra Apple Watch 2 modelini duyuracak. Saatin yenilenecek olması şaşırtıcı değil ancak şimdiye kadar Apple tarafından herhangi bir görsel veya teknik özellik detayı basına sızmadı.



Çıktığı günden bu yana bazı uygulamalardaki performansı eleştirilen Apple Watch'un donanım tarafında ciddi iyileştirmeler gerekiyor. Yavaşlık önemli bir sorun olsa da asıl önemli sorun cihaz pil ömrü. Tıpkı çoğu iPhone modeli gibi Apple Watch tarafında da önemli bir pil sorunu bulunuyor. Revize edilmesi beklenen ilk detay bu. İkinci detay ise performans. Cihazın hızlanması gerekiyor. İkinci jenerasyon Apple Watch aynı zamanda WatchOS 2.2 güncellemesiyle birlikte gelecek. Bu sürümde irili ufaklı bazı iyileştirmeler var ancak en büyük yenilik Apple Maps tarafında olacak.



Asıl heyecan verici iddia ise şu; bu cihaz karşımıza yalnız çıkmayabilir. Çok konuşulan plastik kasalı ve uygun fiyatlı iPhone 5se modeli ve beklenen iPad Air 3 cihazları da yeni Apple Watch ile birlikte aynı etkinlikte duyurulabilir.



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