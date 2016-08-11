O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple watch 2 hakkında önemli detaylar sızdırıldı

APPLE WATCH 2 HAKKINDA ÖNEMLİ DETAYLAR SIZDIRILDI

Heyecanla beklenen Apple Watch 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Akıllı saatin ne zaman çıkacağı ve ne gibi yenilikler sunacağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:58
Puan Ver : Apple Watch 2 Hakkında Önemli Detaylar Sızdırıldı(0/10)


Heyecanla beklenen Apple Watch 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Akıllı saatin ne zaman çıkacağı ve ne gibi yenilikler sunacağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.



 



Bildiğiniz gibi Apple'ın heyecanla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 7 Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Ancak şirketin Eylül ayında tanıtacağı tek yeni ürünü iPhone 7 olmayacak. Apple'ın bunun yanı sıra ikinci nesil akıllı saatini de Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte resmen tanıtılacağı konuşuluyor. Apple Watch 2 adını taşıyan bu yeni akıllı saat için bekleyiş sürerken, cihaz hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.



KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre Apple Watch 2 gerçekten de Eylül ayında tanıtılacak ve bazı önemli geliştirmelerle gelecek. İlk olarak yeni Apple Watch'ta GPS desteği bulunacak ve yeni bir işlemciyle gelecek. Akıllı saatte kullanılacak bu yeni işlemciyi, iPhone'larında işlemcisini geliştiren TSMC firması geliştirecek. Ancak belki de en önemli geliştirme, daha büyük bir bataryanın kullanılması olacak.



TP-Link RE350: Yüksek hızda WiFi için








Etiketler: Apple  Watch  2  Hakkında  Önemli  Detaylar  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER