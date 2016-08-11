Heyecanla beklenen Apple Watch 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Akıllı saatin ne zaman çıkacağı ve ne gibi yenilikler sunacağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.



Heyecanla beklenen Apple Watch 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Akıllı saatin ne zaman çıkacağı ve ne gibi yenilikler sunacağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.







Bildiğiniz gibi Apple'ın heyecanla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 7 Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Ancak şirketin Eylül ayında tanıtacağı tek yeni ürünü iPhone 7 olmayacak. Apple'ın bunun yanı sıra ikinci nesil akıllı saatini de Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte resmen tanıtılacağı konuşuluyor. Apple Watch 2 adını taşıyan bu yeni akıllı saat için bekleyiş sürerken, cihaz hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.



KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre Apple Watch 2 gerçekten de Eylül ayında tanıtılacak ve bazı önemli geliştirmelerle gelecek. İlk olarak yeni Apple Watch'ta GPS desteği bulunacak ve yeni bir işlemciyle gelecek. Akıllı saatte kullanılacak bu yeni işlemciyi, iPhone'larında işlemcisini geliştiren TSMC firması geliştirecek. Ancak belki de en önemli geliştirme, daha büyük bir bataryanın kullanılması olacak.



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