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Apple, View-Master Vr Gözlüğünü Satıştan Kaldırdı
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apple, view-master vr gözlüğünü satıştan kaldırdı

APPLE, VİEW-MASTER VR GÖZLÜĞÜNÜ SATIŞTAN KALDIRDI

Apple yaklaşık olarak 2 hafta önce online mağazası üzerinden satışa sunduğu View-Master VR gözlüğünü sessiz sedasız satıştan çekti. İşte detaylar.

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:38
Puan Ver : Apple, View-Master Vr Gözlüğünü Satıştan Kaldırdı(10/10)11


Apple yaklaşık olarak 2 hafta önce online mağazası üzerinden satışa sunduğu View-Master VR gözlüğünü sessiz sedasız satıştan çekti. İşte detaylar.



Şu aralar yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı iddia edilen Apple'dan ilginç bir hamle geldi. Apple, birkaç hafta önce online mağazası üzerinden satışa sunduğu View-Master VRgözlüğünü satıştan çekti.



Apple'ın online mağazası üzerinden satışa sunulan ilk VRgözlüğü olma özelliğini taşıyanView-Masterürünü,iPhone 5ve üzeri modelleri destekliyordu.View-Master VRgözlüğün Apple Store'daki satış fiyatı ise 29.95 dolardı. Bu fiyatın diğer Appleürünleriyle kıyaslandığında son derece makul olduğunu söylemek gerekli. Zira benzer bir ürün Apple logosuile satışa sunulmuş olsaydı fiyatı 29 dolar yerine 290 dolar civarlarında olurdu.



Apple'ın View-Master VRgözlüğünü sessiz sedasız bir şekilde satıştan kaldırması, Amerikalı teknoloji devinin bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü projesini akıllara getirdi. Bazı çevreler bu hamlenin, Apple'ın yakında kendi sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtacağına işaret olduğunu savundu.



Sınırlı sayıdaki Apple Store'da satışa sunulan View-Master, şu anda yalnızca kendi web sitesi üzerindeniPhone uyumlu VRsatışı yapıyor. Eğer iPhone'nunuz için bir tane almayı düşünüyorsanız buradan View-Mastersitesini ziyaret edebilirsiniz.



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