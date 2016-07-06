Müzikuygulaması ile online müzik piyasasına giren Apple ve daha önce bu alanda lider olan Spotify arasındaki soğuk savaş son bir haftada alevlendi ve tarafların birbirini karşılıklı suçlamalarıyla devam eden bir laf dalaşına dönüştü.



Olayların başlangıcı, Spotify'ın geçtiğimiz yıllarda abonelik ücretini 10 dolardan 13 dolara çıkarmasına dayanıyor. Apple'ın AppStore'daki uygulamalardaki abonelik ücretlerinden %30 komisyon almasını çok fazla bulan Spotify, Apple'ın aldığı komisyonu iOS uygulaması üzerinden Spotify'ı kullanan iPhone kullanıcılarına yansıtmak için 10 dolarlık aylık abonelik ücretini 13 dolara çıkardı. Ancak bu zam, kullanıcıları kaçırmak yerine daha fazla kullanıcının Spotify'e üye olmasıyla sonuçlandı. Spotify'a akan muazzam aylık abonelik ücretiyle iştahı kabaran Apple ise sahibi olduğu diğer müzik servislerine olan ilgisini kaybederek, Spotify benzeri aylık abonelik sistemiyle çalışacak yeni bir müzik servisi olan Apple müzik'i yayınladı. Böylece büyük bir savaşa dönüşen rekabette bu kez de Spotify, iOS uygulaması üzerindeki ödeme seçeneğini devreden kaldırdı.



Spotify'ın iOS uygulamasını kullananlar, aboneliklerine devam etmek için Spotify'in web sayfasına yönlendirilince, milyonlarca Spotify abonesinin aylık ödemelerinden her ay %30 komisyon alan Apple büyük bir gelirden yoksun kaldı. Apple ise karşılık olarak geçtiğimiz hafta Spotify'ın yayınladığı iOS uygulama güncellemesini reddetti. Reddetme sebebi olaraksa uygulamanın AppStore politikalarına uymayan değişikler barındırdığını ileri sürdü. Ancak bu hareket Spotify tarafından, Apple'ın rakiplerini sindirme hamlesi olarak yorumlandı ve olay medya gündemine taşındı.



Şimdi iki firma da savaş tamtamları çalıyor ve birbirini köşeye sıkıştırmak için yeni hamlesini hazırlıyor. Bu arada Spotify'ın, AppStore üzerinden kendisine baskı yaparak haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Apple'ı dava etmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Davanın ise iki dev teknoloji firması arasındaki milyar dolar tazminat talepli davalardan biri olması ve medyanın gündemini uzun süre meşgul etmesi bekleniyor. Apple içinse bu “olası” davayı kaybetmesi büyük yıkım olabilir zira, mahkeme sonucundan cesaret alacak AppStore'daki diğer uygulamalar da komisyon vermemek için abonelik ödemelerini kendi web sitelerine yönlendirmeye başlayacak. Bu da Apple'ın yıllık milyarlarca dolarlık bir gelirden olması anlamına gelecek. Diğer bir deyişle, Spotify Apple'a çok ağır bir darbe vurmak için son hazırlıklarını yapıyor.