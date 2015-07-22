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apple ve samsung'dan e-sım ortaklığı

APPLE VE SAMSUNG'DAN E-SIM ORTAKLIĞI

İki teknoloji devi Apple ve Samsung isimleri bu sefer bir patent sorunu veya bir rekabet konusunda değil, gerçekleşmesi planlanan e-SIM projesi için bir araya geldi.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 10:07
Puan Ver : Apple Ve Samsung'dan E-Sım Ortaklığı(10/10)10


Apple ve Samsung'dan e-SIM ortaklığı



İki teknoloji devi Apple ve Samsung isimleri bu sefer bir patent sorunu veya bir rekabet konusunda değil, gerçekleşmesi planlanan e-SIM projesi için bir araya geldi.





Teknoloji devi Apple piyasa değeri en değerli marka olarak uzun zamandır 1.sırada. Kapalı işletim sistemi iOS‘u kullanan Apple, Andorid İşletim Sisteminikullanan Samsungile sürtüşmeleri patent ve taklit özellikler nedeni ile sık sık gündeme geliyor. Apple‘ın açtığı patent davaları yüzünden Samsungbirçok kez yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkum edildi. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung basına verdiği beyanatlar ile de sözlü sataşma ile bu kızışmalara yeni boyut kazandırmıştı. Ancak son zamanlarda gelen ortaklık haberlerine şimdi bu iki kavgalı şirket Apple ve Samsung'da eklendi. Öyleki SIM Kartsız yani e-SIM projesi için bir araya gelecek.



Appleve Samsungortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında  artık akıllı telefonlar bir SIM kartına ihtiyaç duymadan operatöre bağlanabilecek. Bir araç olarak kullanılan SIM Kartlarda yaşanan arızalanma, yedekleme veya tak-çıkar gibi sorunlarda tarihe karışmış olacak. Proje sonunda SIM kartlar yeni teknoloji ile fiziksel olarak telefonlara takılmayacak.e-SIMteknolojisi sayesinde kullanıcılar SİM kart tak çıkar derdinden de kurtulmuş olacak. Bu iki dev şirketin ortaklığındaki e-SIMteknolojisinin 2016'da hayata geçmesi bekleniyor. Yani 2016 yılında üretilecek iPhone'lar ve Samsungmarka telefonlarda bu özelliği görebilmemiz mümkün olacak. Bu durumun iki firma için çok avantajlı olacağını söylemek gerekir. Zaten telefon piyasasında büyük paya sahip bu iki dev şirket gücünü pekiştirmiş olacak.








Etiketler: Apple  Ve  Samsung  Dan  E-Sım  Ortaklığı    haber

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