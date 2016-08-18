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apple ve samsung birlikte kaybediyor!

APPLE VE SAMSUNG BİRLİKTE KAYBEDİYOR!

Akıllı telefon sektörünün iki dev ismi Apple ve Samsung Çin pazarında birlikte kan kaybediyor. Rakamlar iki firma için de iyi değil.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:22
Puan Ver : Apple Ve Samsung Birlikte Kaybediyor!(0/10)


Akıllı telefon sektörünün iki dev ismi Apple ve Samsung Çin pazarında birlikte kan kaybediyor. Rakamlar iki firma için de iyi değil.



 



1.3 milyarın üstündeki nüfusuyla dünyanın en kalabalık iki ülkesinden biri olan Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük pazarlarından biri. Ancak dünya devleri için bu pazar pek kolay değil.



Apple ve Samsung'un pazar payı düşüyor!



Çin'in kendi içerisindeki akıllı telefon satışlarında yıldan yıla artış yaşanıyor. 2016 yılının ikinci çeyrek verilerine göre %14.9'luk bir artış yaşanmış durumda. Ancak bu artış dev üreticilere yaramıyor. Çin, giriş ve orta seviye akıllı telefonlar tercih ediyor. Bu tercih Apple ve Samsung'a yaramıyor.



Digitimes'ın açıkladığı verilere göre Çin içerisindeki en popüler akıllı telefon markası Huawei. Tek başına %14'lük Pazar payına sahip olan şirket haricinde Vivo ve Xiaomi gibi markalar diğer popüler firmalar arasında. Apple ve Samsung ise Çin içerisindeki ilk üçe giremiyor. Bunun en önemli sebebi diğer firmaların uygun fiyat politikası. ZTE, Oppo, Lenovo, OnePlus gibi çok sayıda diğer firmanın da Çin içerisinde hatırı sayılır bir pazar payı bulunuyor.



Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi markalar direkt olarak Çin menşeili oldukları için fiyat konusunda Apple ve Samsung'a göre çok daha uygun çözümler sunabiliyor. Diğer taraftan Çinli markaların kendi ülkeleri dışındaki pazar payları da giderek yükseliyor.



Önümüzdeki yıllarda Apple ve Samsung'un çok daha önemli rakipleri olacak gibi duruyor. Sizce Çinli markaların fiyat avantajı Apple ve Samsung gibi devlerin canını sıkacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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Etiketler: Apple  Ve  Samsung  Birlikte  Kaybediyor    haber

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