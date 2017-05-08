Apple ve Samsung'un telefon fiyatları arasında fark nisan ayında rekor seviyeye ulaştı. iPhonelar mı çok pahalı yoksa sorun Samsung'ta mı?



Apple ve Samsung'un telefon fiyatları arasında fark nisan ayında rekor seviyeye ulaştı. iPhonelar mı çok pahalı yoksa sorun Samsung'ta mı?



Araştırma şirketi Strategy Analytics'nin yayınladığı son rapora göre Apple ve Samsung telefonlar arasındaki fiyat farkı hiç olmadığı kadar açıldı. Samsung telefonlarının ortalama fiyatı ile iPhone'ların ortalama fiyatı arasındaki fark 465 dolara ulaştı. Bu da iki şirketin telefonları arasındaki fark için yeni bir rekor anlamına geliyor.



Strategy Analytics'in raporuna göre iPhone'ların ortalama satış fiyatı 692 dolara ulaştı. Apple'ın aksine düşük fiyatlı telefonlar da çıkaran Samsung'un telefonların ortalama fiyatı ise 227 dolar oldu. Farkın bu kadar artmasında Samsung'un daha ucuz telefonlar da çıkarması kadar amiral gemisi telefonlarla yaşadığı sıkıntı da etkili oldu. Galaxy Note 7 patladığı için Samsung'un amiral gemisi satışları sekteye uğradı. Ancak Galaxy S8 ve S8+'ın çıkışıyla birlikte bu farkın biraz kapanması bekleniyor.



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