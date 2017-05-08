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apple ve samsung arasındaki fiyat farkı rekor seviyeye ulaştı

APPLE VE SAMSUNG ARASINDAKİ FİYAT FARKI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Apple ve Samsung'un telefon fiyatları arasında fark nisan ayında rekor seviyeye ulaştı. iPhonelar mı çok pahalı yoksa sorun Samsung'ta mı?

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:39
Puan Ver : Apple Ve Samsung Arasındaki Fiyat Farkı Rekor Seviyeye Ulaştı(5/10)3


Apple ve Samsung'un telefon fiyatları arasında fark nisan ayında rekor seviyeye ulaştı. iPhonelar mı çok pahalı yoksa sorun Samsung'ta mı?



Araştırma şirketi Strategy Analytics'nin yayınladığı son rapora göre Apple ve Samsung telefonlar arasındaki fiyat farkı hiç olmadığı kadar açıldı. Samsung telefonlarının ortalama fiyatı ile iPhone'ların ortalama fiyatı arasındaki fark 465 dolara ulaştı. Bu da iki şirketin telefonları arasındaki fark için yeni bir rekor anlamına geliyor.



Strategy Analytics'in raporuna göre iPhone'ların ortalama satış fiyatı 692 dolara ulaştı. Apple'ın aksine düşük fiyatlı telefonlar da çıkaran Samsung'un telefonların ortalama fiyatı ise 227 dolar oldu. Farkın bu kadar artmasında Samsung'un daha ucuz telefonlar da çıkarması kadar amiral gemisi telefonlarla yaşadığı sıkıntı da etkili oldu. Galaxy Note 7 patladığı için Samsung'un amiral gemisi satışları sekteye uğradı. Ancak Galaxy S8 ve S8+'ın çıkışıyla birlikte bu farkın biraz kapanması bekleniyor.



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