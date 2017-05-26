Apple Ve Nokia Anlaşmaya Vardı
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apple ve nokia anlaşmaya vardı

APPLE VE NOKİA ANLAŞMAYA VARDI

Apple ve Nokia arasında aylardır devam eden yasal süreç nihayet sona erdi. Apple'ın lisans ücretlerini ödemeyi kabul etmesiyle birlikte iki şirket anlaşmaya vardı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 10:09
Puan Ver : Apple Ve Nokia Anlaşmaya Vardı(10/10)7


Apple ve Nokia arasında aylardır devam eden yasal süreç nihayet sona erdi. Apple'ın lisans ücretlerini ödemeyi kabul etmesiyle birlikte iki şirket anlaşmaya vardı.



Apple ve Nokia arasında yaklaşık beş aydır devam eden anlaşmazlık sonunda çözüme kavuştu. Son aylarda birbirleri ile mahkemede karşı karşıya gelen iki şirket sorunu tatlıya bağladı. Patent lisanları yüzünden çıkan anlaşmazlık, Apple'ın Nokia'nın fikirsel ürünleri ile ilgili lisans ücretlerini ödeyeceği bir anlaşmaya imza atması ile son buldu.



Bu anlaşma kapsamında Apple önümüzdeki bir kaç yıl boyunca Nokia'ya lisans ücretleri ödemek zorunda kalacak. İlk ödemenin bu yılın ikinci yarısında yapılacağı söyleniyor. Henüz iki şirket de resmi bir açıklama yapmadığı için ödenecek bu ücretlerin miktarı bilinmiyor. İki şirket arasındaki anlaşma lisans ücretlerinin ödenmesi ile sınırlı kalmayacak. Ayrıca Nokia Apple'a ağ altyapısı ve diğer hizmetlerde de destek sağlayacak.



Apple, şimdi de Android kullanıcılarının peşinde!








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