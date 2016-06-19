O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple ve microsoft tüfek simgesini neden reddetti ?

APPLE VE MİCROSOFT TÜFEK SİMGESİNİ NEDEN REDDETTİ ?

Apple ve Microsoft, yeni nesil emojilerin seçildiği toplantıda, tüfek simgesinin listeden çıkarılmasını istedi.

Tarih : 19 Haziran 2016, 09:43
Puan Ver : Apple Ve Microsoft Tüfek Simgesini Neden Reddetti ?(5/10)5


Her platformda geçerli olacak standart emojileri belirleyen Unicode organizasyonunun toplantısında, yeni güncelleme ile geçerli olacak emojilerin seçimi sırasında adaylar arasında olan tüfek sembolü, Microsoft ve Apple temsilcileri tarafından sert eleştiriye hedef oldu.



Hem ABD'de silahlı saldırılar büyük bir sorunken hem de dünyada şiddet ve savaş tırmanmışken, şiddeti övecek, şirinleştirecek bir sembolün emoji kütüphanesinde olmaması gerektiğini savunan Apple temsilcisine Microsoft temsilcisi de katıldı ve iki şirketin vetosuyla, tüfek sembolü emoji listesinden çıkarıldı.



Tüfek simgesi, Olimpiyatlardaki branşları konu olan diğer sembollerin yanında atıcılık branşı için hazırlanmıştı ancak dünyadaki şiddet olayların








Etiketler: Apple  Ve  Microsoft  Tüfek  Simgesini  Neden  Reddetti      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER