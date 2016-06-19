

Her platformda geçerli olacak standart emojileri belirleyen Unicode organizasyonunun toplantısında, yeni güncelleme ile geçerli olacak emojilerin seçimi sırasında adaylar arasında olan tüfek sembolü, Microsoft ve Apple temsilcileri tarafından sert eleştiriye hedef oldu.



Hem ABD'de silahlı saldırılar büyük bir sorunken hem de dünyada şiddet ve savaş tırmanmışken, şiddeti övecek, şirinleştirecek bir sembolün emoji kütüphanesinde olmaması gerektiğini savunan Apple temsilcisine Microsoft temsilcisi de katıldı ve iki şirketin vetosuyla, tüfek sembolü emoji listesinden çıkarıldı.



Tüfek simgesi, Olimpiyatlardaki branşları konu olan diğer sembollerin yanında atıcılık branşı için hazırlanmıştı ancak dünyadaki şiddet olayların