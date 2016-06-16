Amerika Birleşik Devletlerinde, pazar sabaha karşı, ülkenin en büyük toplu katliamı yaşandı. Apple ve Microsoft ise, bu konudan olabildiğince uzak kalmaya çalıştı.



Amerika Birleşik Devletlerinde, pazar sabaha karşı, ülkenin en büyük toplu katliamı yaşandı. Apple ve Microsoft ise, bu konudan olabildiğince uzak kalmaya çalıştı.



47 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıda, bir eşcinsel bara saldırı gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük toplu katliamı vuku bulmuştu.



Bildiğiniz gibi World Wide Developer Conference (Dünya Çapındaki Geliştiriciler Organizasyonu -WWDC) ise 13 Haziran Pazartesi resmen start almıştı. Amerika'nın ve dünyanın en büyükleri Apple ve Microsoft, konuyu üstün körü geçmeyi seçti.



Büyük Elma ve Microsoft ise, bu gelişmeleri yansıtmamayı ve organizasyona yoğunlaşmayı tercih etti.



Büyük Elma ve Microsoft ikilisinin iyi niyetli olduklarına şüphe yok. Lakin gerek saldırılarından, gerekse farklı kimliklerden bahsederek şimşekleri üstlerine çekmekten korktukları aşikar.



WWDC organizasyonunda renk vermese de, Apple'ın eşcinsel kimliğiyle tanınan İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, Twitter'dan, çarpıcı bir mesaj yayınladı.



Tim Cook, “İnsanları bölmeye ve yok etmeye yönelik trajik bir eylem. Apple Topluluğu olarak, dünyada, her türlü fikri paylaşan teknoloji müdavimlerini bir araya getirdik. Gerektiği zaman, farklılıklarımızı keyifle kutladık. Bu eylem, birlikteliğimizi daha güçlü kılacak. Saflarımız sıklaşacak. Lütfen hayatını kaybeden insanları onurlandırın ve onları, asla ama asla unutmayın.” ifadelerini kullandı.



Xbox'un başındaki figür Phil Spencer da, konuya sosyal medya hesabında değildi. Phil Spencer, “Orlando'da, bu saldırılardan etkilenen herkese ve onların ailelerine seslenmek istiyoruz. Kalbimiz sizinle.” açıklamasını yaptı.



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