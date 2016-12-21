Apple'a Avrupa Komisyonu tarafından kesilen 13.6 milyar dolarlık ceza da, son düzlüğe gelindi. Büyük Elma, son kozunu oynamaya hazırlanıyor.



Apple'a Avrupa Komisyonu tarafından kesilen 13.6 milyar dolarlık ceza da, son düzlüğe gelindi. Büyük Elma, son kozunu oynamaya hazırlanıyor.



Apple, İrlanda'da, vergi yasalarını suistimal ettiği gerekçesiyle, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu tarafından 13.6 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Ticaret Komisyonu Yetkilisi Margrethe Vestager, söz konusu duyuruyu 30 Ağustos 2016'da açıklamış ve iki yıllık araştırmanın ardından bu kararı aldığını duyurmuştu. Komisyonun iddiasına göre Apple, 15 yıla varan süredir bazı ihlallerde bulunsa da, 2003 yılındaki eylemler, iddiaların açığa kavuşmasına neden oldu.







Amerikalıların Eli Güçlü!



Dev şirketin yönetim kurulu başkanı Tim Cook, Margrethe Vestager'ın araştırmalarını “tam bir saçmalık” olarak nitelendirerek, gereken tüm itirazlarda bulunacağını açıklamıştı. Şirketin büyük avukat ordusu, söz konusu tarihten itibaren savunma hazırlama işine girişti. İtirazlar, Avrupa Birliğinin iki numaralı büyük mahkemesi Yasama Mahkemesinde gerçekleşecek ve Apple'ın Baş Hukuk Müşaviri Bruce Sewell ve Baş Finansal Yöneticisi Luca Maestri de salonda hazır bulunacak.



Şirketin eli güçlü zira İrlanda söz konusu karara itiraz etmese de, İrlanda Ticaret Bakanlığı; kendi yasalarına dayanan bazı yanlış anlaşılmalar olabileceğini ifade ediyor. Ne de olsa Amerikalı teknoloji devi, İrlanda'ya ciddi bir yatırım ve istihdam sağlıyor. Hatta İrlanda Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonunu, yasalara hakim olmadan içişlerine müdahale etmekle bile suçlamış. En azından iddialar bu şekilde.



Mahkeme, İrlanda'nın gerekli raporları da temin ederek, gereken kararı önümüzdeki aylarda verecek.



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