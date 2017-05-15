

Teknoloji devi Apple, uyku takibi konusunda uzman şirketlerden biri olan Beddit'i bünyesine katarak gücüne güç katmak istiyor.



Son zamanlarda birçok şirket farklı alanlara yatırım yapmanın yarışı içinde. Bu alanlardan biri olan uyku takibi teknolojileri dünyasının önde gelen firmalarından biri olan Beddit artık teknoloji devi Apple bünyesinde hayatına devam edecek. Apple bu satın alma sonrasında bu teknolojileri Apple Watch içine entegre etmeyi düşünüyor.



2007 yılında iş hayatına başlayan Beddit, bu dönemden itibaren uyku teknolojiler konusunda donanım ve yazılım geliştirmesi yapıyordu. Son olarak yataklara bu sistemi entegre ederek birçok kullanıcıyı memnun etmişti. Tüm bu gelişmelere gören Apple tüm bu başarılardan sonra şirketi bünyesine katma kararı aldı. Satın almanın bedeli ise henüz açıklanmış değil.



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