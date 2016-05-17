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apple, uber'e rakip oldu!

APPLE, UBER'E RAKİP OLDU!

Telefon, tablet ve PC üreticisi olarak tanıdığımız Apple, 1 milyar dolarlık yatırımla, Uber'in Çinli rakibi Didi Chuxing'e ortak oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:33
Puan Ver : Apple, Uber'e Rakip Oldu!(8/10)9


Telefon, tablet ve PC üreticisi olarak tanıdığımız Apple, 1 milyar dolarlık yatırımla, Uber'in Çinli rakibi  Didi Chuxing'e ortak oldu.



Otomobil üretmek için de hazırlık yaptığı bilinen Apple'ın, Çin'in dev mobil taksi uygulamsı Didi Chuxing'e ortak olması aslında büyük bir sürpriz olmadı. Didi Chuxing'in yöneticileri bir süredir ABD'deki dev yatırımcılarla görüşüp fon toplamaya çalışıyordu. Şirketin Apple'ın dışında ABD'de başka yatırımcılarla da anlaştığı, onların duyurusunun da kısa süre sonra yapılacağı konuşuluyor.



Didi aynı zamanda ABD'de Uber'in rakibi olan Lyft'in de ortakları arasında bulunuyor. Yani Apple aynı zamanda Lyft'in de hissedarı haline geldi ve sadece Çin'de değil, ABD'de de Uber'le rakip oldu.



25 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Didi Chuxing'e 1 milyar dolar yatıran Apple'ın böylece yaklaşık olarak şirketin %4 hissesine sahip olduğu düşünülüyor. Ancak yatırımın detayları henüz ortaya çıkmış değil. Didi Chuxing'in Çin'deki mobil taksi uygulamaları arasında piyasanın %87'sine sahip olması, onu çok güçlü kılıyor ve şirketin Çin içinden akan paradan güç alarak yakında tüm dünyaya açılması bekleniyor. Özellikle de Uber'in rakipsiz olarak tüm piyasayı domine ettiği ve her her yıl on milyar dolarlar seviyesinde kar beklentisi içinde olması, bu büyük pazardan pay almak isteyen herkesin iştahını kabartıyor.



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Etiketler: Apple  Uber  E  Rakip  Oldu    haber

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