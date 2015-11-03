

Twitter'ın son dönemlerde büyük ses getiren canlı yayın platformu Periscope, Apple TV için yayınlandı. Artık Apple TV üzerinden Periscope isimli canlı yayın uygulamasını kullanmak mümkün olacak. Detayları haberimizde.



Geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde Apple, yeni Apple TV ünitesini duyurmuştu. Yenilenen Apple TV, kumandası, işletim sistemi, Siri ve App Store desteği ile büyük ilgi çekmişti. Kısa bir süre önce satışa çıkan Apple TV, aynı zamanda Periscope desteğine de kavuştu. Periscope, Twitter'ın sahip olduğu ve son dönemlerde oldukça popüler olan bir canlı yayın platformu.



Yeni Apple TV'nin en önemli özelliklerinden biri App Store desteğine kavuşmuş olmasıydı. Tam anlamıyla olmasa da artık iOS platformunda çalışan uygulamalar, geliştiricilerin güncellemesiyle Apple TV'ye de uyumlu hale geliyordu. Oyunlar, sosyal ağlar ve diğer uygulamaların Apple TV'de çalışacak olması büyük bir yenilik. Bu yeniliğin öncülerinden biri ise Periscope oldu.



Apple TV, televizyona bağlanan bir ürün olduğu için dolayısıyla Periscope uygulamasını da televizyon üzerinden kullanmak mümkün olacak. Zaten uygulamaya geçtiğimiz dönemlerde yatay video desteği eklenmişti. Dolayısıyla televizyon ekranına tam anlamıyla oturan videoları izlemek mümkün olacak. Ancak yayın, telefon dik konumdayken yapılırsa, kullanım biraz keyifsiz olacak gibi duruyor. Periscope uygulamasının tüm fonksiyonları Apple TV ile de kullanılabiliyor. Yorumlar ve kalpleri görmek, Apple TV'de de mümkün olacak.



Dikkat çeken en önemli detay ise, Apple TV üzerinde Periscope kullanırken, herhangi bir Periscope hesabına ihtiyacınız olmaması. Direkt olarak yayınları izlemeye başlayabiliyorsunuz. Apple TV üzerinde Periscope'un nasıl çalıştığına dair bir GIF dosyasını aşağıda görebilirsiniz.



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