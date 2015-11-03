O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple tv için periscope uygulaması yayınlandı!

APPLE TV İÇİN PERİSCOPE UYGULAMASI YAYINLANDI!

Twitter'ın son dönemlerde büyük ses getiren canlı yayın platformu Periscope, Apple TV için yayınlandı. Artık Apple TV üzerinden Periscope isimli canlı yayın uygulamasını kullanmak mümkün olacak. Detayları haberimizde.

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:46
Puan Ver : Apple Tv İçin Periscope Uygulaması Yayınlandı!(5/10)5


Twitter'ın son dönemlerde büyük ses getiren canlı yayın platformu Periscope, Apple TV için yayınlandı. Artık Apple TV üzerinden Periscope isimli canlı yayın uygulamasını kullanmak mümkün olacak. Detayları haberimizde.



Geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde Apple, yeni Apple TV ünitesini duyurmuştu. Yenilenen Apple TV, kumandası, işletim sistemi, Siri ve App Store desteği ile büyük ilgi çekmişti. Kısa bir süre önce satışa çıkan Apple TV, aynı zamanda Periscope desteğine de kavuştu. Periscope, Twitter'ın sahip olduğu ve son dönemlerde oldukça popüler olan bir canlı yayın platformu.



Yeni Apple TV'nin en önemli özelliklerinden biri App Store desteğine kavuşmuş olmasıydı. Tam anlamıyla olmasa da artık iOS platformunda çalışan uygulamalar, geliştiricilerin güncellemesiyle Apple TV'ye de uyumlu hale geliyordu. Oyunlar, sosyal ağlar ve diğer uygulamaların Apple TV'de çalışacak olması büyük bir yenilik. Bu yeniliğin öncülerinden biri ise Periscope oldu.



Apple TV, televizyona bağlanan bir ürün olduğu için dolayısıyla Periscope uygulamasını da televizyon üzerinden kullanmak mümkün olacak. Zaten uygulamaya geçtiğimiz dönemlerde yatay video desteği eklenmişti. Dolayısıyla televizyon ekranına tam anlamıyla oturan videoları izlemek mümkün olacak. Ancak yayın, telefon dik konumdayken yapılırsa, kullanım biraz keyifsiz olacak gibi duruyor. Periscope uygulamasının tüm fonksiyonları Apple TV ile de kullanılabiliyor. Yorumlar ve kalpleri görmek, Apple TV'de de mümkün olacak.



Dikkat çeken en önemli detay ise, Apple TV üzerinde Periscope kullanırken, herhangi bir Periscope hesabına ihtiyacınız olmaması. Direkt olarak yayınları izlemeye başlayabiliyorsunuz. Apple TV üzerinde Periscope'un nasıl çalıştığına dair bir GIF dosyasını aşağıda görebilirsiniz.



Süper kahraman temalı 5 telefon!








Etiketler: Apple  Tv  İçin  Periscope  Uygulaması  Yayınlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER